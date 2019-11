Iliad ha conquistato 4,5 milioni di clienti italiani e non si ferma L’operatore ha guadagnato 700mila nuovi utenti in tre mesi, accelerando nella crescita rispetto alla prima parte dell’anno. Pubblicato il 12 novembre 2019 da Redazione

Iliad continua a crescere, anzi la sua espansione sul mercato italiano sta accelerando. Nei primi tre mesi del 2019 l’operatore francese aveva guadagnato 472mila nuovi clienti, mentre nel secondo trimestre le attivazioni di contratti erano state 530mila e nel terzo ben 700mila. Nel complesso, il conteggio dei clienti in Italia è arrivato a 4,5 milioni. A detta dell’azienda, “In un settore caratterizzato da offerte complesse e rimodulazioni improvvise delle tariffe, il passaparola degli utenti soddisfatti premia la società che ha fondato la sua azione sulla chiarezza, la mancanza di brutte sorprese e di costi nascosti”.

Per quanto riguarda la presenza sul territorio, si registrano progressi sia relativamente all’infrastruttura sia per quanto riguarda i punti vendita. Alla rete mobile proprietaria sono stati aggiunti tra inizio luglio e fine settembre 700 nuovi siti, che portano il totale a 3.100: siamo ben avviati, a detta della società, per raggiungere l’obiettivo dei 3.500 siti installati entro la fine dell’anno. Dalla cima al tacco dello Stivale, inoltre, si contano attualmente 14 negozi Iliad Store e oltre duecento corner di vendita ospitati all’interno di centri commerciali e ipermercati, mentre i distributori automatici di schede Sim (cioè le Simbox) sono 700.

Aziende come Tim, Vodafone, Wind Tre, Iliad, Fastweb e OpenFiber attraversano un momento di transizione, avendo sostenuto notevoli investimenti per il 5G senza però ancora aver pienamente monetizzato i nuovi servizi. Stando all’ultimo report di Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel 2018 gli operatori telco hanno speso nel nostro Paese quasi 9 miliardi di euro per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture e per l’acquisto di frequenze, mentre il calo delle tariffe dei servizi mobile ha penalizzato la loro redditività. La spesa delle famiglie e delle aziende per servizi di telecomunicazione l’anno scorso ammontava a 25,73 miliardi di euro.