In Australia l’app per il tracciamento dei contatti è già realtà CovidSafe è stata scaricata un milione di volte in sole cinque ore dal rilascio. L’invio dei dati a un server centrale è facoltativo e tutte le informazioni verranno distrutte al termine della pandemia. Pubblicato il 27 aprile 2020 da Redazione

Il presidente del consiglio Conte, durante la conferenza di ieri sera, ha parlato delle misure adottate per affrontare la fase 2, ma non ha minimamente accennato all’app Immuni che parrebbe oggetto di parecchie discussioni sul come e sul quando attivarla. Il governo australiano, invece, non ha perso tempo e già da ieri ha reso disponibile CovidSafe, la nuova app di tracciamento dei contatti del coronavirus.

Nonostante una certa parte della popolazione avesse espresso preoccupazione, legata prevalentemente a un problema di privacy, l’app ha avuto “successo” ed è stata scaricata un milione di volte nelle prime cinque ore dal lancio: questo significa che circa un australiano su 25 la sta usando.

CovidSafe utilizza il Bluetooth per connettersi con altri smartphone, su cui ovviamente è stata scaricata, agendo entro un raggio di un metro e mezzo. Se i telefoni rimangono in contatto per oltre 15 minuti, l'app registra dati quali data, ora, distanza e durata della connessione, nonché il codice di identificazione crittografato dell'altro utente. Queste informazioni sono memorizzate sullo smartphone e mantenute per 21 giorni. Scadute le tre settimane sono eliminate automaticamente.

È facoltà dell’utente decidere se inviare o meno questi dati a un server centrale. Nel caso questo avvenisse, quando un utente che utilizza CovidSafe risulta positivo al coronavirus, le autorità sanitarie possono utilizzare i dati dell'app del paziente per informare rapidamente le persone con cui è stato in contatto. La speranza è che queste poi adottino delle precauzioni - per esempio autoisolandosi - contribuendo così a contenere l’epidemia e rallentando la diffusione del coronavirus.

CovidSafe chiede di fornire solamente nome (può essere anche uno pseudonimo), fascia di età, numero di telefono e codice postale. Secondo il ministro della salute, Greg Hunt, nessuno può avere accesso al telefono su cui è installata l’applicazione e i dati eventualmente inviati vengono crittografati e poi conservati su server australiani. In base alle norme specifiche di recente rilasciate, tutte le informazioni verranno distrutte alla fine della pandemia.

A seguito di oltre 6.700 casi confermati e 81 decessi, l’Australia ha adottato, a seconda della zona, livelli diversi di shutdown per rallentare la diffusione del Covid-19. Fortunatamente gli sforzi del paese per appiattire la curva sembrano avere successo: la settimana scorsa sono stati segnalati solo 117 nuovi casi, rispetto ai 297 casi di quella precedente.