In casa Apple i dipendenti stanno per tornare a lavorare L’azienda ha pianificato il rientro graduale dei propri impiegati in tutto il mondo, privilegiando chi ha problemi con lo smart working. Riaprono anche gli Apple Store, ma non dovunque. Pubblicato il 13 maggio 2020 da Redazione

Apple ha intenzione di far rientrare al lavoro, in modo graduale, i dipendenti delle sue sedi aziendali in tutto il mondo, nonostante molte altre società tecnologiche stiano programmando di continuare con lo smart working almeno fino alla fine del 2020. È quanto riporta un articolo di Bloomberg, secondo il quale la prima fase, che è già iniziata in alcune zone a livello globale, interessa il personale che non è in grado di lavorare da remoto o che non riesce a operare al meglio da casa. Questo primo step, tra fine maggio e i primi di giugno, interesserà tutti i principali uffici.

Nella fase iniziale è stato chiesto ai dipendenti, a seconda del ruolo ricoperto, di andare in ufficio regolarmente o solo per determinati periodi di tempo. I primi a tornare a lavorare nel campus della Silicon Valley potrebbero essere quelli che si occupano dello sviluppo hardware. Secondo Bloomberg, negli ultimi mesi alcuni progetti, come le cuffie per la realtà virtuale e aumentata, sono stati “bloccati” proprio per l’impossibilità di lavorarci da casa.

Durante la pandemia un gruppo selezionato di dipendenti di Apple ha continuato a lavorare per portare avanti le attività aziendali più importanti, tra i quali chi si occupa della gestione dei data center, della distribuzione del software e quelli che testano l'hardware. Il graduale ritorno al lavoro rende indispensabili alcune misure, come il controllo della temperatura, l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale. L’azienda sta anche valutando la possibilità di effettuare dei test per scoprire l’eventuale positività al Coronavirus.

Un seconda fase, che inizierà a luglio, interesserà un numero maggiore di dipendenti, anche se i piani di Apple sono ovviamente flessibili e potrebbero variare in base alle misure adottare a livello nazionale e locale.

Apple ha anche dato il via alla riapertura di alcuni dei suoi Apple Store. Questa settimana negli Stati Uniti aprono i punti vendita in Carolina del Sud, Alabama, Alaska e Idaho, mentre sono già aperti tutti gli store in Australia, Austria, Svizzera, Corea del Sud e Germania.