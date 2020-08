In Word versione web arriva la trascrizione automatica dell’audio Nasce la funzione Transcribe, riservata agli abbonati a Microsoft 365, che permette di trasformare la voce in parole scritte partendo da una registrazione live o da un file. Il servizio è disponibile per ora solo in inglese. Pubblicato il 26 agosto 2020 da Redazione

Trascrivere le registrazioni audio è un lavoro lungo e tedioso. Per questo sono nati diversi servizi a pagamento che offrono questa possibilità. A sparigliare le carte arriva però Microsoft, che ha inserito nella versione web di Word un sistema di trascrizione automatica. A occuparsi del lavoro è l’Intelligenza Artificiale, che si occupa anche di evidenziare in modo diversi i vari oratori suddividendo la conversazione in sezioni. L’audio può essere registrato direttamente in Word oppure caricato eseguendo l’upload del file audio. Il servizio è riservato agli abbonati a Microsoft 365.

La compatibilità dell’audio già registrato è con i formati MP3, WAV, M4A o MP4 con dimensioni fino a 200 megabyte, mentre la registrazione diretta nella versione web di Word funziona catturando audio da qualsiasi fonte, sia essa il microfono del pc o quello proveniente dalla riproduzione tramite applicazioni. È quindi possibile registrare (e trascrivere) anche audio proveniente da filmati. Il tempo necessario per la trascrizione non è dichiarato.

Microsoft sta lavorando per rendere disponibile la funzione Transcribe anche su dispositivi Android e iOs, ma non sembra avere piani di integrazione per le versioni desktop di Word. Al momento il servizio è limitato alla lingua inglese. Da segnalare che mentre la registrazione dal vivo in Word per web non ha limiti di tempo, il servizio di trascrizione da file audio ha un limite di cinque ore mensili, che non possono essere incrementate nemmeno a pagamento, a sottolineare che per il momento si tratta di un servizio personale.