Infor passa completamente nelle mani di Koch Industries La società di investimenti rileva da Golden Gate Capital la parte di azioni che ancora non era in suo possesso. L’organizzazione non dovrebbe per ora subire cambiamenti. Pubblicato il 05 febbraio 2020 da Redazione

Già in un paio di riprese, fra il 2017 e il 2019, Koch Industries aveva investito complessivamente circa 3,5 miliardi di dollari in Infor. Ora l’Erp vendor passa integralmente sotto il controllo della società di investimenti, che ha rilevato da Golden Gate Capital la quota di azioni ancora non in suo possesso.

L’obiettivo dichiarato è di fare di Infor una delle aziende tecnologiche meglio capitalizzate, senza per ora incidere né sull’offerta né sull’organizzazione. Garantito, pertanto, il mantenimento dell’indipendenza e la base operativa a New York.

Infor conta oggi su circa 68mila clienti in circa 170 paesi e impiega 17mila persone. Andando un po’ indietro nel tempo, nel 2010 fu nominato Ceo Charles Phillips, con l’obiettivo di svecchiare il posizionamento di un’azienda molto ben radicata nel mondo del manifatturiero discreto, ma ancora legata a un’offerta totalmente on-premise. In un tempo relativamente breve, le applicazioni sono state riscritte per il cloud, è stata stretta una partnership strategica con Aws ed è stata avviata una strategia fortemente orientata alle Api, aggiungendo anche componenti come la Bi (acquisizione di Birst), l’intelligenza artificiale (piattaforma Coleman) e la supply chain (acquisizione di Gt Nexus).

L’entrata in scena di Koch aveva consentito a Infor di attuare la strategia di conversione al cloud senza scuotere troppo la base installata e generando un business di 800 milioni di dollari. L’assorbimento completo dovrebbe avvenire entro il primo trimestre del 2020.