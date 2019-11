Innovazione e territorio: come far germogliare il seme? In occasione dell’evento “Emilia-Romagna Digital Summit”, organizzato da The Innovation Group, si è discusso delle strategie utili per stimolare l’innovazione e la competitività. Pubblicato il 06 novembre 2019 da Redazione

Come si alimenta l’innovazione e come la si trasforma in iniziative di lungo corso, fruttuose per l’economia, la cultura e le imprese di un territorio? Non è una domanda dalla facile risposta, ma in Italia le idee e le strategie non mancano. In particolare in Emilia Romagna, la regione su cui si è concentrata l’attenzione del recente “Emilia-Romagna Digital Summit”, evento organizzato da The Innovation Group, che ha portato sul palco rappresentanti del mondo universitario, della ricerca e delle istituzioni. Ecco alcuni degli spunti emersi nel corso della giornata.

La necessità di infondere tra le nuove generazione un forte sentimento di fiducia verso l’innovazione, promuovendo lo sviluppo di una nuova stagione di formazione con la consapevolezza che l’innovazione digitale metterà a rischio principalmente i lavoratori a basso contenuto di conoscenza.

Concepire Industria 4.0 come una grande opportunità di trasformare e ampliare l’”offerta”, offrendo nuove opportunità ai clienti e modificando la supply chain.

Partire dalle eccellenze territoriali per rilanciare la competitività e l’attrattività del territorio: al riguardo si è molto discusso del digital manufacturing e dell’Emilia della “Motor Valley”.

Tener conto che i cambiamenti in atto impatteranno inevitabilmente sul tessuto sociale e che l’innovazione non coinvolge solo la sfera tecnologica ma anche quella culturale ed organizzativa: non è un’impostazione solo etica ma anche un’intelligente scelta di business.

Promuovere l’innovazione soprattutto all’interno della Pubblica Amministrazione per permettere ai propri cittadini di usufruire di nuovi servizi e semplificarne l’accesso ad altri: al riguardo a Bologna è stato sviluppato il progetto “People Mover”, il sistema di trasporto pubblico che collegherà la Stazione centrale e l’aeroporto di Bologna. Si tratta di un servizio ad alimentazione elettrica e totalmente autonomo, dotato di algoritmi e applicazioni di digital intelligence per il riconoscimento dei soggetti, un’attività che, seppur innovativa, rende necessario che l’amministratore locale si ponga nuove questioni di carattere etico.

La vera sfida per il rilancio dell’industria emiliana (e in generale per quella italiana) deve essere accompagnata dalla capacità di investimento in innovazione tecnologica e di tenere costantemente aggiornate le competenze dei lavoratori in ciascun settore: è necessario diffondere l’importanza dell’apprendimento continuo.

Per leggere il resoconto completo del summit vi invitiamo a visitare il sito di The Innovation Group.