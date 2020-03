Integrazione più semplice e rapida con il nuovo servizio di Boomi La società appartenente a Dell Technologies presenta Integration Center of Excellence, un servizio che standardizza e orienta tramite best practice le attività di integrazione di dati, workflow e risorse IT. Pubblicato il 05 marzo 2020 da Redazione

La necessità di integrare dati e flussi di lavoro dislocati su differenti risorse, applicazioni e macchine è sempre più sentita in tempi di esplosione dei dati e di progressiva adozione del cloud. Di questo si occupa Boomi, società appartenente a Dell Technologies, nella cui offerta debutta un nuovo servizio battezzato Integration Center of Excellence (ICoE): utilizzandolo, si viene aiutati ad applicare le best practice e le guideline aziendali o di settore, nonché a sviluppare un crescente numero di framework con i quali realizzare e gestire integrazioni tra flussi di lavoro e dati.

ICoE nasce dall’esperienza dei servizi professionali di Boomi, nonché dalle testimonianze raccolte dai clienti e dalla collaborazione con alcuni grandi system integrator. Con questo servizio, assicura il venditore, sarà più facile, rapido e anche economico connettere tra loro i dati, le persone e i dispositivi aziendali. Le attività di integrazione, in altre parole, verranno accelerate, standardizzate e rese più semplici.

A detta di Boomi, il suo Integration Center of Excellence si distingue da servizi concorrenti perché è inserito all’interno di una piattaforma (la Piattaforma Unificata Boomi) che permette di realizzare tutti i tipi di integrazione necessari al giorno d’oggi all’interno di un'impresa, sia che tali integrazioni implichino lo sviluppo low-code, Api, o costum coding, e sia che si colleghino ad ambienti cloud, multi-cloud, risorse on-premise, server o dispositivi Internet of Things. Vengono prese in considerazione le caratteristiche di ciascun contesto, il grado di maturità digitale dell’azienda, i vincoli tecnici e altre variabili che concorrono a determinare il miglior percorso di integrazione.

"Oggi possiamo aiutare i clienti a sfruttare al meglio la Piattaforma Unificata Boomi per realizzare, a loro volta, esperienze integrate con i propri clienti, riducendo il debito tecnico e raggiungendo gli obiettivi di crescita e trasformazione digitale", ha sottolineato ha dichiarato Chris Port, chief operating officer di Boomi.