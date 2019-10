Intel cresce solo nei data center ma rilancia sui device con Tremont Nel terzo trimestre il fatturato legato ai data center è cresciuto del 6% anno su anno, quello dei Pc è calato del 5%. Intanto l’azienda svela una nuova architettura per Cpu a basso consumo, destinata a dispositivi client, server e IoT. Pubblicato il 28 ottobre 2019 da Redazione

Intel da anni è nel turbine della trasformazione: al pari di altri produttori di chip, ha dovuto ricalibrare la propria strategia puntando sul mondo del cloud, cioè sui componenti per server (la linea Xeon, in particolare), ma anche i prodotti per l’IoT, quelli per le automobili connessi i chip Fpga). Il mondo dei personal computer, al contrario, non assicura più la prosperità. Se anche le vendite di Pc tradiazionali sembrano in ripresa, stando ai dati di Idc e Gartner, per la società di Santa Clara non è da quest’ambito che giungono le soddisfazioni.

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale in corso Intel ha fatturato 19,2 miliardi di dollari, vedendo crescere del 6% (anno su anno) i ricavi delle vendite di semiconduttori per data center e calare del 5% quelle del settore Pc. Queste due aree del business hanno pressoché la stessa dimensione: la prima, nel trimestre, è valsa 9,5 miliardi di dollari di ricavi, la seconda 9,7 miliardi di dollari.

Nel complesso, il giro d’affari dei tre mesi è rimasto stabile rispetto all’analogo periodo del 2018, mentre gli utili netti (6 miliardi di dollari) sono calati del 6%. Per l’intero anno fiscale l’azienda si attende di fatturare 71 miliardi di dollari.

Insieme all’annuncio della trimestrale, da Santa Clara, in occasione della Linley Fall Processor Conference, sono arrivati i primi dettagli su Tremont, una nuova architettura per Cpu x86 a basso consumo. A detta dell’azienda, permette significativi miglioramenti a livello di istruzioni per ciclo (Ipc) rispetto alle architetture Intel x86 a basso consumo delle precedenti generazioni: questo renderà possibile confezionare nuove tipologie di dispositivi client con design innovativi, applicazioni per l’Internet delle cose (IoT), server per data center ad alta efficienza energetica e altro ancora. Tra le future applicazioni Intel ha citato anche dispositivi a doppio schermo come Surface Neo, recentemente annunciato da Microsoft.

“Tremont è attualmente l'architettura x86 a basso consumo di Intel più avanzata”, ha sottolineato Stephen Robinson, senior principal engineer incaricato di seguire il progetto. “Ci siamo focalizzati su una gamma di carichi di lavoro moderni e complessi, prendendo in considerazione il networking, i client, i browser e la durata della batteria per poter incrementare le prestazioni in modo efficiente ad ogni livello. Si tratta di un'architettura di Cpu all'avanguardia, progettata per offrire più potenza di elaborazione in package compatti e a basso consumo”.