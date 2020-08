Intel e VMware estendono la virtualizzazione alle Ran Le due aziende hanno annunciato una collaborazione per virtualizzare le Radio Access Network e accelerare il rollout delle reti Lte esistenti e delle future 5G. Pubblicato il 06 agosto 2020 da Redazione

I Communication Service Providers (CoSP) stanno sviluppando le proprie reti per supportare il rollout delle future reti 5G e per farlo stanno adottando sempre più spesso un'infrastruttura virtualizzata definita dal software. La virtualizzazione della rete principale ha già permesso loro di ridurre i costi operativi e portare i servizi sul mercato più velocemente. L’ampliata collaborazione tra Intel e VMware mira a offrire a questi provider cicli di sviluppo ridotti e scalabilità su più progetti.

"Molti CoSP stanno scegliendo di estendere i vantaggi della virtualizzazione della rete nella Ran per una maggiore agilità nel lancio di nuovi servizi 5G, ma l'integrazione del software può essere piuttosto complessa”, ha spiegato Dan Rodriguez, corporate vice president e general manager, Network Platforms Group in Intel. “Con una piattaforma vRan integrata, combinata con la tecnologia e l'esperienza leader di Intel e VMware, i CoSP possono beneficiare del minor tempo per lo sviluppo di servizi innovativi all’edge”.

Molti CoSP stanno abbracciando l'idea di avere architetture Radio Access Network (Ran) aperte e disaggregate che possono dare loro maggiore flessibilità e scelta e la programmabilità per creare e distribuire nuovi servizi che richiedono un controllo delle risorse radio “fine grained” per fornire esperienze differenziate, come il cloud gaming e la robotica controllata dal cloud. Questa collaborazione mira a semplificare i passaggi e a ridurre lo sforzo di integrazione necessario per creare soluzioni Ran virtualizzate implementabili.

"I CoSP di tutto il mondo si affidano alla piattaforma Telco Cloud di VMware per distribuire e gestire una miriade di funzioni di rete fondamentali. Poiché cercano di estendere la loro infrastruttura software-defined alla Ran, hanno enormi vantaggi nell'offrire tutte le funzioni di rete su un'unica piattaforma", ha dichiarato Shekar Ayyar, executive vice president e general manager, Telco and Edge Cloud, VMware. "Con una piattaforma integrata, i CoSP saranno in grado di implementare nuove funzioni di rete attraverso la stessa architettura Telco Cloud, dal core alla RAN, consentendo la scalabilità e l'agilità necessarie per fornire servizi su una rete 5G in modo più efficiente".

Intel e VMware lavoreranno con un ricco ecosistema di partner, che comprende produttori di apparecchiature di telecomunicazione e di apparecchiature originali nonché fornitori di software Ran, per aiutare i CoSP nello sviluppo sulla piattaforma vRan e affrontare casi d'uso specifici. Le due aziende collaboreranno anche alla costruzione di interfacce aperte programmabili che sfruttano l'architettura di riferimento del software Fleuran di Intel e un VMware Ran Intelligent Controller (Ric), per consentire lo sviluppo di funzioni di rete radio innovative che utilizzano l'apprendimento AI/ML per la gestione delle risorse in tempo reale, la gestione del traffico e lo slicing dinamico.