Intel punta su reti neurali e deep learning per l'AI più complessa L'azienda di Santa Clara ha presentato nuovi chip di rete neurale Nervana e ha annunciato per il 2020 una nuova generazione di unità di elaborazione visiva Movidius. Destinatari i data center e le applicazioni cloud, piccoli cluster ma anche supercomputer. Pubblicato il 13 novembre 2019

Intel e l’intelligenza artificiale, assonanze a parte, sono una coppia ormai affiatata, tant’è che da questa categoria di offerta l’azienda prevede di derivare quest’anno circa 3,5 miliardi di dollari di ricavi. E intanto il produttore di chip prosegue sulla strada delle innovazioni di AI e in particolare delle reti neurali artificiali: in occasione del convegno “AI Summit” organizzato a San Francisco, sono stati presentati nuovi chip di rete neurale (Neural Network Processors, abbreviato in Nnp) Nervana e svelate anticipazioni sulla prossima generazione di unità di elaborazione visiva Movidius, in arrivo nel 2020.

Gli Nnp Nervana si distinguono in due categorie:gli Nnp-T1000 sono specializzati in compiti di addestramento degli algoritmi, mentre gli Nnp-I1000 svolgono attività di inferenza (il “ragionamento” che un algoritmo realizza per trarre delle conclusioni a partire da premesse). Si tratta dei primi componenti Asic (Application Specific Integrated Circuit) di Intel sviluppati appositamente per il deep learning complesso, le cui destinazioni ideali sono i data center e le applicazioni cloud. Intel cita due clienti early adopter non certo sconosciuti: Facebook e Baidu.

I Nervana Nnp-I1000, in particolare, possono svolgere attività di inferenza in tempo quasi reale, con bassa latenza e su grandi volumi di dati. Sono efficienti in termini di consumi e budget e si prestano a eseguire inferenze multimodali intensive su scala reale, su più possibili dispositivi. I Nervana Nnp-T1000, invece, promettono “il giusto equilibrio tra computing, comunicazione e memoria”, e consentono una scalabilità quasi lineare ed efficienza energetica su diversi contesti, dai piccoli cluster fino ai grandi supercomputer.

A San Francisco, inoltre, è stata annunciata la prossima generazione di unità di elaborazione visiva Movidius, il cui lancio è previsto nella prima metà del 2020. Questa generazione, ha detto Intel, rispetto alla precedente del 2017 introdurrà modifiche architetturali che ne miglioreranno sia l’efficienza sia le prestazioni: le performance dell’inferenza, addirittura, saranno dieci volte superiori, l’efficienza energetica fino a sei volte superiore. Non è mancato un annuncio interessante per gli sviluppatori, ovvero il kit di risorse DevCloud for the Edge, grazie al quale è possibile sperimentare, prototipare e testare soluzioni di intelligenza artificiale su un'ampia gamma di processori Intel prima di dover acquistare risorse hardware.

Il messaggio di fondo è che, a detta del chipmaker, per le applicazioni di intelligenza artificiale complesse servono e serviranno prodotti hardware specifici, sempre più evoluti. I clienti di Intel, per esempio, ogni circa tre mesi e mezzo hanno bisogno di raddoppiare le prestazioni hardware dei sistemi addestramento per il deep learning. "Con questa nuova fase dell'intelligenza artificiale, stiamo raggiungendo un punto di svolta in termini di hardware computazionale e memoria”, ha commentato Naveen Rao, corporate vice president e general manager della divisione Artificial Intelligence Products. “Per proseguire con gli incredibili progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, sono necessari prodotti hardware appositamente sviluppati, come i processori di rete neurale Intel Nervana Nnp e le unità di elaborazione visiva Intel Movidius Myriad Vpu”.