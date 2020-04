Intel sfiora i venti miliardi di dollari di fatturato trimestrale I ricavi della società sono cresciuti del 23 per cento, mentre l’utile per azione “non-GAAP” ha fatto un balzo del 63 per cento. Più deboli le previsioni per il secondo trimestre. Pubblicato il 27 aprile 2020 da Redazione

Intel ha chiuso il primo trimestre dell’anno fiscale 2020 facendo segnare 19,8 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 23 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Ancora meglio la società ha fatto in termini di utili per azione, che sono cresciuti del 51 per cento su base GAAP (1,31 dollari statunitensi) e addirittura del 63 per cento su base non-GAAP (1,45 dollari). Nella nota diffusa da Intel viene evidenziato come il fatturato derivante dal settore definito “data-centrico” sia aumentato del 34 per cento, mentre quello legato al mondo dei Pc si sia fermato al 14 per cento in più.

Notevole anche il risultato ottenuto in termini di liquidità, che è stata rafforzata grazie a un nuovo debito da 10,3 miliardi di dollari e alla sospesone del “buyback” delle azioni. In totale sono stati generati 6,2 miliardi di dollari provenienti dalle operazioni e 2,9 miliardi di “free cash flow”. Intel ha annunciato che nel secondo trimestre del 2020 prevede di ricavare 18,5 miliardi di dollari, con un utile per azione di 1,04 dollari GAAP e 1,1 dollari non-GAAP. Vista l’attuale fase di incertezza mondiale, la società ha preferito non indicare previsioni di risultato annuale.

“Il rendimento del nostro primo trimestre è una dimostrazione dell’impegno del nostro team per la salvaguardia dei dipendenti, per il supporto dei nostri partner della filiera e per la fornitura ai nostri clienti durante questo periodo di sfide inedite”, ha dichiarato Bob Swan, CEO di Intel. “Il ruolo che gioca la tecnologia nel mondo oggi è più essenziale che mai, e la nostra opportunità di migliorare le vite delle persone e di rendere possibile il successo dei nostri clienti non è mai stato cosi importante. Guidati dai nostri valori culturali, dai vantaggi competitive e dalla solidità finanziaria, sono certo che emergeremo dalla situazione contingente come azienda ancora più forte".