Intel svela i primi dettagli dei processori Tiger Lake L’undicesima generazione degli Intel Core sarà realizzata con un processo produttivo a 10 nanometri, ma un nuovo transistor “SuperFin” migliorerà prestazioni e consumi. Attesa anche per la nuova grafica integrata Xe-LP, preludio a interessanti sviluppi nella fascia alta. Pubblicato il 14 agosto 2020 da Redazione

Pressata da concorrenti come AMD e ARM, in ritardo con l’avvio della produzione dei chip a 7 nanometri, Intel prova a reagire con qualche anticipazione dei suoi futuri prodotti. In occasione dell’Intel Architecture Day 2020, la società ha svelato alcuni dettagli dei prossimi processori Tiger Lake, l’undicesima generazione degli Intel Core, e dei nuovi sistemi grafici.

Basati sull’architettura Willov Cove, i Tiger Lake si baseranno su un nuovo transistor “SuperFin” a 10 nanometri, che dovrebbe però funzionare con velocità di frequenza più elevate consumando meno energia. I nuovi processori dovrebbero quindi garantire, a parità di consumo, prestazioni più elevate oppure esser più parchi dal punto di vista energetico a parità di prestazioni rispetto agli odierni Ice Lake. I Tiger Lake supporteranno tra l’altro Thunderbolt 4, e Usb-4, Ram Ddr5 fino a 5.400 MHz (oltre a Ddr4 fino a 3.200 MHz e LpDdr4X fino a 4.767 MHz) e PCIe Gen 4.0 (che offre alla memoria velocità fino a 8 GB al secondo).

La nuova generazione di Cpu vedrà anche il debutto della grafica integrata Xe-LP che offrirà un aumento di prestazioni fino al 50%. Questa grafica offrirà ovviamente grandi miglioramenti nell’utilizzo con i giochi su tutta la gamma di processori Intel. Xe-LP offrirà il supporto a video 8K Uhd con Hdr10 e a Dolby Vision, frequenze di aggiornamento fino a 360 Hz e prestazioni fino a due volte superiori per la codifica e la decodifica video. Entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere disponibile anche la scheda grafica discreta Dg1, basata sulla stessa tecnologia Xe-LP che sarà presente in Tiger Lake e che – senza offrire incrementi prestazionali - dovrebbe però facilitare il raffreddamento.

Salendo di livello, Intel ha annunciato anche un aggiornamento della potente architettura grafica Xe-HP, che potrebbe essere reso disponibile entro il 2021. È poi prevista una versione Xe-HPG, che si concentrerà specificamente sui giochi e potrebbe rappresentare il primo tentativo di Intel di entrare in competizione con AMD e Nvidia nel settore dei giochi. Xe-HPG, prevista anch’essa per il prossimo ano, sarà in grado di offrire il ray tracing accelerato.

Intel dovrebbe rivelare i dettagli di Tiger Lake e della nuova grafica Xe-LP il prossimo 2 settembre.