Internet Explorer dice addio e cede il passo a Edge Microsoft ha annunciato che ad agosto 2021 non supporterà più il “vecchio” browser e già da fine novembre di quest’anno Teams non sarà più compatibile. Pubblicato il 19 agosto 2020 da Redazione

Tra un anno esatto Microsoft “abbandonerà” Internet Explorer 11: ad annunciarlo l’azienda stessa in un post sul blog di Microsoft 365. A partire da quella data il suo storico browser non sarà più supportato da molti suoi servizi, inclusi Outlook, OneDrive, Office 365 e altri ancora. A partire dal 30 novembre di quest’anno Teams non sarà più compatibile.

Internet Explorer 11 non scomparirà del tutto e all’improvviso. Non si sa quando verrà rimosso da Windows 10 e le aziende potranno ancora accedere ai siti creati appositamente per il browser. Inoltre il nuovo Edge offre una modalità di compatibilità, che dovrebbe aiutare chi effettua la transizione.

Microsoft manda in pensione anche la versione precedente di Edge, ovvero la pre-Chromium. Infatti dopo il 9 marzo 2021 non saranno più rilasciati gli aggiornamenti di sicurezza. A quel punto, la maggior parte degli utenti dovrebbe avere adottato la nuova versione.