Ipotesi schermo gigante per il Samsung Galaxy S11, quasi un tablet Indiscrezioni del noto leaker Evan Blass suggeriscono che il prossimo smartphone di fascia alta sarà declinato in tre formati, da 6,4, 6,7 e 6,9 pollici. Pubblicato il 11 novembre 2019 da Redazione

Un Samsung Galaxy S11 gigantesco, quasi un tablet: potrebbe avere uno schermo da 6,9 pollici una delle versioni previste dal produttore sudcoreano per il suo smartphone top di gamma di prossima generazione. Grazie alla minimizzazione delle cornici, tuttavia, dovrebbe risultare relativamente compatto (ma comunque certamente non adatto a piccole mani). Questo, e altri dettagli ancora, svelano le indiscrezioni del sempre attivo leaker Evan Blass.

Per il Galaxy S11 ci sarebbero in programma ben cinque versioni, tre delle quali complete di modem 5G e le altre due ancora ferme al 4G: un modello da 6,2 pollici (proposto nelle varianti 4G e 5G), uno da 6,7 pollici (4G e 5G) e un Galaxy S11 Plus da 6,9 pollici (5G).

A detta di Blass, tutte e cinque le versioni presenteranno schermi ricurvi sui bordi, dunque un design molto più “morbido” rispetto alle linee nette del Galazy S10 (nell’immagine in alto). Altra caratteristica sarà quella di batterie più potenti di quelle del modello predecessore: evidentemente, i progressi di efficienza energetica racchiusi nella Cpu non basteranno a bilanciare il maggior consumo di schermi tanto ampi.

Ci sarà sicuramente tempo per conferme, smentite e ulteriori dettagli, dal momento che il lancio di questi smartphone non è previsto prima della metà di febbraio 2020. Intanto, trainato anche dalle vendite di modelli di fascia media (i Galaxy A), Samsung è ancora il primo nome del mercato: secondo i monitoraggi di Strategy Analytics, nel terzo trimestre del 2019 deteneva un market share superiore al 21%, mentre secondo Canalys la sua quota è del 20,4%. In ogni caso, Apple e Huawei sono ancora distanti.