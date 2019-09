Isocell Slim GH1, pixel ancor più “micro” sul sensore di Samsung Il nuovo sensore d’immagine raggiunge 43,7 megapixel di risoluzione impiegando pixel da 0,7 µm, accorpati in gruppi di quattro. Debutterà su smartphone sottili e senza cornice. Pubblicato il 24 settembre 2019 da Redazione

Gli smartphone diventeranno sempre di più dei potenti apparecchi fotografici, grazie alla miniaturizzazione dei componenti dei sensori di immagine. L’ultima frontiera è l’Isocell Slim GH1 appena presentato da Samsung: si distingue per l’impiego di pixel da 0,7 µm, accorpati in gruppi di quattro (in base alla tecnologia Tetracell) così da poter catturare una maggiore quantità di luce. La miniaturizzazione ha permesso al produttore sudcoreano di includere 43,7 milioni di pixel su un sensore più piccolo del precedente di pari risoluzione.

Samsung è arrivata alla soglia dei 0,7 µm per gradi: nel 2015 aveva lanciato un sensore con pixel grandi 1 µm, due anni dopo era scesa a 0,9 µm e nel 2018 a 0,8 µm. Un percorso che va di pari passo con lo sforzo di dei produttori Oem di sfornare modelli di smartphone sempre più leggeri e sottili. A detta di Samsung, è “la soluzione ottimale per i dispositivi sottili a tutto schermo”, cioè senza cornice.

Ora, avere 43,7 megapixel sulla fotocamera di un telefono pare un’inutile esagerazione, e in effetti lo sarebbe se il sensore non fosse strutturato in gruppi di quattro pixel. La tecnologia Tetracell permette all GH1 di Samsung di registrare video in 4K con perdita minima di campo visivo e catturando lo sfondo in modo dettagliato.

A tutto ciò si aggiungono il supporto allo stabilizzatore d’immagine elettronico basato su giroscopio e il supporto alla tecnologia di autofocus Super PD (Super Phase Detection). Una funzionalità di Hdr (High Dynamic Range) in tempo reale, inoltre, garantisce un’esposizione più bilanciata e colori più pieni anche in condizioni di luce non ottimali, con ombre e contrasti elevati.

I primi modelli di smartphone, di fascia alta, equipaggiati con il nuovo sensore d’immagine non debutteranno sul mercato prima del 2020. Samsung conta di avviare la produzione di massa entro la fine dell’anno.