Jabra Panacast porta le esperienze immersive nelle sale riunioni La soluzione video ha tre telecamere da 13 megapixel per un campo visivo di 180 gradi. Il prodotto integra tecnologie di rilevamento delle persone e supporta le principali piattaforme di collaboration in cloud. Arriva ad agosto a 895 euro più Iva.

Tre telecamere da 13 megapixel che lavorano insieme, offrendo un campo visivo panoramico a 180 gradi per garantire un’esperienza immersiva. È questo uno dei punti di forza principali di Panacast, nuova soluzione video plug-and-play di Jabra per le sale riunioni. Le telecamere e il microfono omnidirezionale, la tecnologia di stitching di quarta generazione per combinare i frame e il software Intelligent Vision funzionano come un unico strumento per garantire migliori prestazioni. Utilizzando Panacast qualsiasi stanza si può trasformare in un ambiente di videoconferenza con copertura “da muro a muro” e risoluzione Panoramic-4K. Le tecnologie di rilevamento delle persone di Jabra offrono ai clienti la possibilità di fare business intelligence a livello di sistema, acquisendo informazioni accurate sull'utilizzo e sull'occupazione dello spazio.

A breve il vendor rilascerà delle Api specifiche che permetteranno a sviluppatori e partner di interrogare il dispositivo per ottenere informazioni in tempo reale, come il conteggio delle persone presenti. La soluzione di Jabra si monta facilmente su uno schermo digitale o su una parete con hardware di montaggio disponibile. La connessione Usb consente la connessione a qualsiasi device compatibile per la configurazione istantanea e per le funzionalità di riunione “mobile”.

Panacast è compatibile con le più diffuse applicazioni di collaboration in cloud, tra cui Microsoft Teams, Skype, Zoom, Cisco Webex, Slack, Google Hangouts, Gotomeeting, Unify Circuit e Bluejeans, oltre che con gli altoparlanti per conferenze Jabra Speak. La novità del produttore statunitense sarà disponibile da fine agosto al prezzo di 895 euro, Iva esclusa.