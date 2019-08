Kingston presenta l’Ssd NVMe per computer ultrasottili e mignon Il nuovo disco a stato solido A2000, realizzato con tencologia Nand 3D, promette elevate prestazioni, e velocità a fronte di bassi valori termici e consumi energetici. Tre le versioni: 250 GB, 500 GB e 1 TB. Pubblicato il 22 agosto 2019 da Redazione

Installare un nuovo Ssd è una soluzione classica per rendere più performante un vecchio computer portatile o magari un ultrabook, bello e leggero ma poco potente. Kingston propone a questo scopo il suo A2000, un nuovo modello di disco a stato solido con interfaccia NVMw e PCIe, basato su tecnologia Nand 3D.

Pur presentandosi come tecnologia entry-level, questo dispositivo promette di dare una marcia in più ai vecchi portatili, assicurando migliori prestazioni, tempi di caricamento più rapidi, consumi energetici e valori termici inferiori. Il suo formato a lato singolo di tipo M.2 rende l’Ssd compatibile con i Pc portatili più sottili e piccoli.

Le dimensioni ridotte non devono ingannare. A detta di Kingston, le prestazioni sono tre volte migliori di quelle in un Ssd Sata tradizionale e i tempi di lettura e scrittura arrivano, rispettivamente, fino a 2.200 e a 2.000 MB al secondo.

Diverse caratteristiche, inoltre, giocano a favore della sicurezza: la crittografia hardware XTS-AES a 256-bit permette di usare softeware di sicurezza di produttori terzi (come Symantec, McAfee, WinMagic e altri) in combinazione con le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2, e sono supportate le funzionalità eDrive, una specifica di sicurezza dello storage per BitLocker. A2000 è disponibile in capacità da 250 GB (con velocità di lettura/scrittura casuale 4K fino a 150.000/180.000 MB/s), 500 GB e 1 TB (entrambe con soglie di 2.200/2.000 MB/s).