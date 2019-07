L’advertising di Google rallenta un po’, ma cresce ancora Nel secondo trimestre i ricavi hanno sfiorato i 39 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti. I ricavi pubblicitari crescono ancora a doppia cifra, ma lontani dall’exploit dell’anno scorso. Pubblicato il 26 luglio 2019 da Redazione

Dopo un inizio d’anno difficile, il business di Alphabet ha ingranato le marce. Per la holding proprietaria di Google la trimestrale riferita ad aprile, maggio e giugno è stata più felice della precedente, contribuendo a un rialzo del titolo in Borsa del 7%. I ricavi trimestrali hanno quasi sfiorato i 39 miliardi di dollari, 38,94 miliardi per la precisione, corrispondenti a una crescita del 19% (o del 22% a valuta costante) rispetto all’analogo periodo del 2018. Gli analisti si attendevano una cifra decisamente più bassa, vicina a 38,15 miliardi di dollari.

Ma l’incremento più corposo riguarda i margini di profitto: 24%, contro il piccolo 9% di un anno prima, e oltre 9,18 miliardi di dollari di reddito operativo contro i 3 miliardi del secondo trimestre 2018. Sulla dinamica pesa però un elemento esterno al business, cioè le multe dell’antitrust della Commissione Europea inflitte l’anno scorso e ammontanti a oltre cinque miliardi di dollari.

Anche al netto delle multe, che hanno penalizzato i conti del 2018 e non quelli del 2019, le attività del gruppo Alphabet sono un po’ tutte in crescita. La pubblicità veicolata dalla piattaforma di Google non soltanto fa ancora la parte del leone ma continua a crescere, sebbene a un ritmo inferiore rispetto al passato.

L’advertising ha portato nelle casse aziendali 32,6 miliardi di dollari, il 16% in più rispetto al dato del secondo trimestre 2018, quando però la crescita sul 2017 era stata di quasi il 29%. Più piccolo, ma anche più in ascesa, è il giro d’affari dei servizi cloud: 6,18 miliardi di dollari nel trimestre, con un incremento anno su anno del 40%. Le attività classificate come “altre scommesse”, invece, sono ancora fonte di perdite, ma è naturale che lo siano considerando gli alti costi di ricerca e sviluppo e il fatto che i servizi messi a punto siano ancora più o meno lontani dal debutto commerciale. Rientrano nel gruppo, per esempio, i progetti di guida driverless di Waymo, i palloni aerostatici di Loon e i droni di Wing.