L’algoritmo anti-frode del governo olandese viola i diritti umani SyRI, un sistema di intelligenza artificiale che individua persone potenzialmente sospettabili di commettere frodi ai danni dell’assistenza sociale, non rispetta la privacy e getta sospetti su persone innocenti: lo ha deciso un tribunale de L’Aia. Pubblicato il 07 febbraio 2020 da Valentina Bernocco

L’intelligenza artificiale può violare la privacy e i diritti umani, anche se usata apparentemente a fin di bene. In anni recenti, molti episodi hanno evidenziato i labili confini tra giusto e sbagliato, tra rispetto e violazioni dell’etica, di tecnologie di AI di vario tipo: sistemi di riconoscimento biometrico e di videosorveglianza, algoritmi involontariamente sessisti, assistenti vocali un po’ troppo “in ascolto” o ancora modelli matematici applicati allo studio di dati sensibili, come quelli medici. Aziende del calibro di Amazon, Apple, Google e Microsoft sono tutte incappate in qualche scivolone, dovuto non necessariamente a malafede ma talvolta alla complessità di queste tecnologie o al problema del bias implicito in alcuni sistemi di intelligenza artificiale.

Ora è il governo olandese a finire sotto ai riflettori della cronaca per via di SyRI (l’acronimo sta per “sistema indicatore del rischio”), un programma usato per valutare le richieste di sussidi e per assegnare case popolari ai meno abbienti. Concepito nel 2014, finora è stato usato da quattro autorità statali come sistema di digital welfare antifrode, capace di identificare le situazioni potenzialmente truffaldine sulla base di dati precedentemente raccolti e analizzati per creare dei “profili di rischio”. L’algoritmo analizza i dati di persone che in passato hanno commesso delle truffe ai danni dello Stato per catalogare i cittadini che fanno nuove richieste, i quali dunque saranno sottoposti a particolari verifiche.

In sostanza, il sistema può inserire nelle categorie dei “sospettabili” delle persone perfettamente incensurate, purché definite da alcuni criteri di residenza e di reddito. L’opera di raccolta e analisi dei dati è stata applicata anche a cittadini che non percepivano alcun sussidio, purché residenti in quartieri poveri delle città di Rotterdam, Eindhoven e Haarlem. Inoltre non è mai stato dichiarato dalle autorità statali quali dati, esattamente, vengano analizzati e come, secondo quali modelli matematici di analisi, né si è mai saputo se qualche frode effettiva sia stata scoperta con questo metodo.

Tutto questo non è piaciuto al sindacato olandese Federatie Nederlandse Vakbeweging, a gruppi di tutela della privacy e ad alcuni privati cittadini, che hanno sporto denuncia. Lo studioso di diritti umani Philip Alston ha dato loro supporto, scrivendo al tribunale de L’Aia incaricato di valutare il caso: la sua lettera sottolinea il fatto che SyRi tenda a discriminare le persone a basso reddito o appartenenti a una minoranza.

Il tribunale ha accolto queste argomentazioni, criticando il software sotto due punti di vista. SyRI, innanzitutto, è in conflitto con l’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che tutela il diritto alla privacy e vieta le ingerenze pubbliche nella vita privata e familiare delle persone in assenza di motivi di pubblica sicurezza o interesse collettivo. In secondo luogo, il sistema antifrode attua delle discriminazioni in base a criteri come la ricchezza e l’etnia. La mancanza di trasparenza intorno al progetto, inoltre, a detta del giudice rende difficile monitorare e controllare il corretto funzionamento di SyRI.

Ora il governo olandese potrà ricorrere in appello, ma intanto la sentenza ha segnato un importante precedente, che potrebbe fungere da orientamento per futuri contenziosi o anche per interventi legislativi su una materia ancora poco normata come quella dell’intelligenza artificiale. Philip Alston ha commentato definendo la decisione del tribunale come “una chiara vittoria per tutti coloro che sono giustamente preoccupati delle serie minacce per i diritti umani, poste dai sistemi di digital welfare”.