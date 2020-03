L’alleanza tra Bitdefender e Ingecom si estende all’Italia Il distributore spagnolo veicolerà anche nel nostro Paese le soluzioni di cybersicurezza di Bitdefender rivolte ad aziende e Managed Service Provider. Pubblicato il 24 marzo 2020 da Redazione

Dalla Spagna, l’alleanza di estende all’Italia: l’accordo di distribuzione fra Bitdefender e Ingecom, già attivo nella penisola iberica, è stato allargato per includervi anche il nostro Paese. Ingecom, distributore a valore spagnolo, specializzato nel mercato della cybersecurity, veicolerà in Italia le soluzioni antivirus di Bitdefender rivolte alle aziende (il portfolio prodotti Enterprise) e ai fornitori di servizi gestiti (Msp).

“L’accordo di distribuzione formalizzato con Bitdefender si inserisce in una strategia di arricchimento tecnologico del nostro portfolio, rispettando la filosofia della massima e migliore complementarietà”, ha dichiarato Sergio Manidi, da circa un anno alla guida di Ingecom Italia in qualità di country manager. “Siamo consapevoli di quanto gli attori italiani della cybersecurity siano attenti a questo aspetto”.

“L’estensione dell’accordo di distribuzione in Italia con Ingecom si inserisce all’interno della strategia di sviluppo del Sud Europa, che ci vede sempre più presenti con realtà multi-nazionali e specializzate”, ha sottolineato Denis Valter Cassinerio, direttore vendite regionale Seur di Bitdefender.

Nel mondo, attualmente oltre 500 milioni di computer sono protetti dalla tecnologia di Bitdefender, applicabile a Pc ma anche a smartphone, tablet, webcam. “L’accordo appena siglato”, ha proseguito Cassinerio, “si inserisce in una visione comune strategia in merito allo sviluppo del mercato, offrendo all’ecosistema di canale un approccio a valore, per una migliore esperienza con le soluzioni Bitdefender. Ingecom ha già dimostrato di essere un distributore affidabile e competente sulle nostre soluzioni e su temi complementari, diventando quindi un ottimo partner per tutto il canale in merito agli argomenti più moderni della cybersecurity”.