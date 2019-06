L’antitrust prende di mira Google e Amazon anche negli Usa Dopo le multe inflitte dalla Commissione Europea, l’azienda di Mountain View secondo indiscrezioni è al centro di un’indagine del Dipartimento di Giustizia statunitense. Passa sotto alla responsabilità della Federal Trade Commission, invece, il caso di Amazon. Pubblicato il 03 giugno 2019 da Valentina Bernocco

Per Google il blackout di stanotte, che per alcune ore ha interrotto il funzionamento di servizi come Gmail, Youtube e di molte applicazioni legate al cloud di Mountain View, non è l’unico problema con cui si inaugura il mese di giugno. Già colpita da tre multe della Commissione Europea per violazione della libera concorrenza (in relazione al servizio Shopping, alla commercializzazione di Android e alle pratiche di Adsense), per un totale di quasi 10 miliardi di euro di sanzioni da pagare, Big è anche nel mirino dell’antritrust statunitense. Un’indiscrezione del Wall Street Journal fa sapere di una “indagine imminente” che lo Us Department of Justice starebbe per aprire ufficialmente, dopo settimane di lavoro di raccolta delle prove. Ma potremmo anche abbandonare il condizionale di prudenza, considerando la abituale affidabilità delle indiscrezioni del Wall Street Journal su questo genere di notizie, e considerando che altre testate autorevoli (The Washington Post, The New York Times, Bloomberg) hanno confermato la notizia.

A detta delle fonti confidenziale, si tratta di un’indagine antitrust sui meccanismi del motore di ricerca e, potenzialmente, su altri aspetti dei servizi e del software di Google. Ed esistono delle premesse sostanziose sulle quali il Dipartimento di Giustizia ha basato le proprie perplessità e costruito la propria investigazione. Nel 2011 la Federal Trade Commission (Ftc), cioè l’agenzia governativa incaricata di vigilare sul rispetto della concorrenza, aveva indagato sul modo in cui Google raccoglieva cookie attraverso il browser di navigazione di Apple, Safari, e ne era scaturita una sanzione pecuniaria da 22,5 milioni di dollari.

Solo due anni dopo una seconda indagine della Ftc aveva sollevato il dubbio che Google violasse le leggi della concorrenza, sfruttando la propria posizione dominante, ma il caso era poi stato chiuso senza multe né procedimenti giudiziari. Ora, però, la discesa in campo del Dipartimento di Giustizia riapre la discussione sul tema della concorrenza, sebbene resti da capire quali aspetti del business del colosso californiano siano, esattamente, sotto indagine. Guardando ai precedenti europei, è possibile ipotizzare che riguardino la “neutralità”, o mancata neutralità, dei risultati del motore di ricerca Web, così come i vincoli contrattuali imposti agli Oem di telefonia per l’utilizzo del sistema operativo Android (per esempio, la preinstallazione delle app di Google) e, ancora, il funzionamento della piattaforma di advertising online.

Tanto per rendere più caldo, con qualche rumors, l’inizio del mese di giugno, anche il The Washington Post ha riferito un’indiscrezione che ha pressappoco gli stessi ingredienti di quella di Google, ma rimescolati, e un diverso protagonista: Amazon. In aprile il Dipartimento di Giustizia aveva avviato un’istruttoria nei confronti dell’azienda di Jeff Bezos (che è, fra l’altro, l’editore del Washington Post) per sospetto abuso di posizione dominante nei servizi di e-commerce e nella logistica.

Ora, stando alle fonti, in seguito a un accordo con il Dipartimento di Giustizia la Ftc avrebbe preso in carico la questione. Non è chiaro che cosa la Federal Trade Commission abbia in serbo per Amazon, ma gli accordo tra l’agenzia e il Dipartimento di Giustizia tipicamente lasciano presagire che l’indagine antitrust sarà portata avanti con maggiore attenzione e con maggiori rischi per l’azienda coinvolta.