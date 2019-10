L’e-commerce non può avere successo se la logistica non funziona La puntualità delle consegne e la facilità delle procedure di reso sono elementi che orientano i consumatori nelle loro scelte, e che contribuiscono alla crescita delle vendite online. Pubblicato il 16 ottobre 2019 da Valentina Bernocco

Dietro alle vetrine dell’e-commerce, allestite in forma di sito Web o di applicazione per smartphone, c’è un intero mondo invisibile agli occhi dei clienti e tuttavia importantissimo.

La logistica tradizionalmente ha sempre rivestito un ruolo cruciale per i retailer sia nella gestione dei costi sia nel servizio al cliente, ma con il commercio elettronico la criticità di questo elemento è cresciuta drammaticamente, in virtù delle maggiori distanze da coprire, dell’esplosione degli inventari, della corsa ad arrivare prima nelle consegne (si pensi al servizio Prime di Amazon, un nuovo benchmark da eguagliare per tutti i concorrenti).

Anche in Italia l’impatto della logistica sulle vendite sta aumentando, come certificato da dati del consorzio Netcomm e della School of Management del Politecnico di Milano: il 72% dei consumatori dà molta importanza alla qualità e all’ampiezza dei servizi di consegna, il 70% si fa un’opinione sul retailer anche in base alla facilità del reso. Quanto al pensiero dei retailer, quasi la metà di loro si aspetta che l’evoluzione della logistica si possa tradurre in un aumento di produttività.

La crescita delle vendite online “è spinta proprio dalla gestione della logistica sottostante, che crea il vero valore di tutte quelle aziende che dell’e-commerce hanno fatto la propria principale leva strategica”, sottolinea Federico Pozzi Chiesa, fondatore dell’incubatore di startup Supernova Hub. Nella sua culla nel 2014 è nata Sendabox: una piattaforma che offre servizi di logistica e supply chain per i commercianti, anche attraverso una rete di trentamila punti di ritiro e consegna sparsi in tutta Europa (quelli italiani sono circa duemila).

I resi: spina nel fianco ma anche opportunità

Sorge dunque spontanea una domanda: la logistica, in Italia e altrove, sa reggere il livello di complessità e il ritmo frenetico dell’e-commerce, sia negli acquisti sia nei resi? Un buon esempio è quello di Westwing, piattaforma (in precedenza nota come Dalani) che vende soprattutto arredamento e oggetti di design: per lei Sandabox ha creato un servizio di resi ad hoc, che garantisce una facile tracciabilità del pacco e che, a detta di Pozzi Chiesa, ha permesso di ridurre i costi. I clienti che cambiano idea possono gestire la richiesta di reso in autonomia, online, specificando la motivazione e prenotando il giorno di ritiro.

Restituire è un diritto per i consumatori, ma anche un grattacapo per chi vende. La logistica oggi è alle prese con la ricerca di un equilibrio fra il riconoscimento di questo diritto (funzionale alla customer satisfaction) e il tentativo di limitare i costi derivanti dalle mancate vendite e dai viaggi aggiuntivi dei corrieri. Un sondaggio realizzato nel 2017 da Narvar Consumer su 677 clienti di e-commerce statunitensi evidenza che il 95% delle persone soddisfatte delle procedure di reso probabilmente tornerà a comprare sulla stessa piattaforma. Una su cinque, al contrario, non intende acquistare da siti che non prevedono la possibilità di restituzione.

Altri dati illuminanti sono quelli dell’associazione Ecommerce Europe: nei negozi fisici i resi sono pari a circa l’8-9% degli acquisti, mentre in quelli online vanno dal 15% al 40% a seconda del genere di articoli (la quota massima riguarda, prevedibilmente l’abbigliamento). “La policy sui termini e le condizioni di restituzione”, commenta Pozzi Chiesa, “genera molte preoccupazioni sui consumatori online: si può fare? Quanto costa? Quanto tempo ci vorrà? Dovrò richiudere il pacco come l’ho ricevuto? Non sono questioni da ignorare, anzi: rappresentano il cuore dell’evoluzione dell’e-commerce”.