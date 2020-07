L’Emea ProPartner Program di Veeam si arricchisce L’azienda ha ampliato il programma dedicato ai Var con nuove competenze e riconoscimenti per i rivenditori a valore aggiunto, aiutandoli a supportare la crescente richiesta di soluzioni di cloud data management. Pubblicato il 27 luglio 2020 da Redazione

Le aziende della regione Emea stanno avanzando nel loro percorso di digital transformation e per questo i partner stanno ampliando la loro offerta per diventare veri e propri consulenti digitali strategici. Non a caso Veeam Software ha ampliato il proprio ProPartner Program dedicato ai Var (Value-Added Resellers): le nuove competenze li incentiveranno e supporteranno al meglio perché possano rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti, aiutandoli a diventare degli specialisti nei mercati di riferimento e a consolidare il proprio vantaggio competitivo.

“La strategia di go-to-market di Veeam passa al 100% per il canale e per tale motivo stiamo potenziando tutti i nostri partner affinché possano crescere in un panorama in continua evoluzione e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti”, afferma Daniel Fried, Gm e Svp, Emea e Worldwide Channels di Veeam. “Le aziende stanno portando avanti il loro percorso di trasformazione digitale e adottando soluzioni di cloud data management e, per tale motivo, vogliamo aiutare i nostri partner nell’offrire valore aggiunto e nel creare collaborazioni più strategiche con i clienti. Lavorando a stretto contatto con i nostri partner affinché vi sia piena comprensione delle soluzioni Veeam, permetteremo ai Var di distinguersi sul mercato, offrire nuovi servizi che favoriscano nuove opportunità di business e crescita, e di continuare ad adattarsi e supportare ambienti IT sempre più complessi”.

Tra le principali nuove competenze che riguardano il ProPartner Program c’è un numero sempre maggiore di certificazioni, che consente ai Var di fornire implementazioni articolate, offrire più servizi a valore aggiunto, adattarsi alle mutevoli esigenze di mercato e identificare nuove opportunità per far crescere il loro business. Tali competenze permettono ai partner di svilupparne ulteriori di tipo tecnico e di vendita e di ottenere certificazioni Veeam Certified Engineer (Vmce), Veeam Sales Professional (Vmsp), Veeam Technical Sales Professional (Vmtsp) e Veeam Certified Architect (Vmca). I ProPartner Registered e Silver, con almeno una persona formata e certificata Vmce, per esempio, registrano un aumento medio dei deal del 27% rispetto a chi non ne possiede. Quelli Gold e Platinum, che si sono formati oltre i livelli di conformità richiesti dal loro programma, hanno un incremento medio pari al 41% rispetto a coloro che hanno fatto soltanto un semplice training.

Veeam, inoltre, premia i partner che supportano le aziende nella transizione verso servizi IT basati sull’abbonamento, ed è costantemente impegnata nel favorire la rapida crescita del loro business, ottimizzando i processi di acquisto, permettendo di raggiungere nuovi segmenti di mercato e creando più opportunità di upsell e cross-sell.