L'Erp giusto asseconda la crescita e la trasformazione del business Soluzione Ufficio, società vicentina nata come fornitore a noleggio di macchinari e materiale per l'ufficio, ha fatto crescere le attività di e-commerce grazie all'Erp Arca Evolution di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Da società commerciale a campione delle vendite sul Web: questa la straordinaria trasformazione di Soluzione Ufficio. A volte i destini e le fortune di un’impresa sono legati a un episodio, ma la vera grande abilità sta nel costruire il successo su quell’episodio. Soluzione Ufficio è un’azienda di Sandrigo, nel vicentino, che offre in vendita o in noleggio operativo macchine multifunzione per ufficio, materiale informatico e di consumo, rivolgendosi alle piccole e medie imprese della provincia. Con l’espandersi dell’attività, i venditori entrano in contatto con enti pubblici, Asl, istituti scolastici delle regioni limitrofe e, soprattutto, con l’Università di Padova.

Con l’ateneo patavino parte un progetto che sarà la svolta per la società vicentina: Soluzione Ufficio è invitata a costruire un piccolo “mercato digitale”, al quale i dipartimenti universitari potranno attingere per l’acquisto di materiale di consumo ed elettronico. Ecco l’embrione dell’e-commerce. Soluzione Ufficio sviluppa l’idea e affronta il Mepa, Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione di Consip. E così Soluzione Ufficio si trasforma in una società “all digital”. Il mercato si amplia, il fatturato cresce e da realtà locale diventa un fornitore a livello nazionale.

Oggi l’azienda conta 35 collaboratori, più di 3.000 clienti attivi nelle province di Vicenza e Padova e oltre 12.000 in tutta Italia (suddivisi equamente tra clientela pubblica e privata) e un fatturato che punta ai 60 milioni di euro. L’e-commerce è stato davvero un driver della crescita, ma la ricerca di un Erp adeguato alla gestione del successo è terminata solo quando Soluzione Ufficio ha incontrato Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia e il suo gestionale Arca EVOLUTION. Il software permette di alimentare la crescita e la competitività dell’azienda automatizzando tutte le operazioni, integrando e rendendo più efficaci ed efficienti tutte le aree e i processi, da quelli contabili a quelli commerciali, logistici, produttivi, documentali. Questo Erp è in grado di fornire una vasta possibilità di analisi e reportistica, così da avere sempre sotto controllo il business e contribuire al suo andamento sano e sostenibile. Il software è concepito per adattarsi alle esigenze del cliente in maniera flessibile, personalizzata e puntuale, così da non dover cambiare i processi e le abitudini aziendali.

Soluzione Ufficio e Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia analizzano le necessità operative e insieme discutono, studiano e sviluppano personalizzazioni adeguate sia al business sia all’azienda. Arca EVOLUTION è stato perfettamente adeguato all’e-commerce di Soluzione Ufficio. Il gestionale si è rivelato flessibile e personalizzabile sulla base dei processi aziendali e di esigenze che possono anche nascere e mutare nel corso del tempo. Per esempio, si è reso necessario avere velocemente delle estrapolazioni statistiche elaborabili, che permettono a Soluzione Ufficio il riposizionamento strategico commerciale. La facilità di interazione con il database MS SQL Server, su cui Arca EVOLUTION è costruito, è un elemento fondamentale per l’azienda vicentina, ad esempio per gestire le attività di import ed export di dati per variazioni massive basate sulla categorizzazione di clienti o di prodotti. L’impatto è sulla redditività e sulla marginalità, anziché sull’andamento del mercato. La velocità e la flessibilità dell’Erp risulta essere decisiva.

Arca EVOLUTION si dimostra un Erp ideale per la “navigabilità”: il ciclo documentale è facilmente accessibile e si può ripercorrere l’intera storia del prodotto. Le personalizzazioni richieste e rapidamente ottenute da Soluzione Ufficio consentono un tracking preciso e documentato di un prodotto, di un ordine o di una consegna. Soluzione Ufficio è un cliente esigente e propositivo, ma Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è un partner digitale in grado di stare al suo passo con la proposta di soluzioni modulari, personalizzabili e decisamente flessibili.