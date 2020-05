L’Hci di Nutanix e le soluzioni Avid vanno a braccetto L’azienda, che ha fatto dell’infrastruttura software iperconvergente il suo fiore all’occhiello, è la prima a offrire una soluzione di cloud privato potenziata da un’infrastruttura Hci certificata per i prodotti Avid. Pubblicato il 11 maggio 2020 da Redazione

Nutanix ha annunciato che la propria infrastruttura software iperconvergente (Hci) è stata certificata per l’utilizzo con il software di video editing Avid Media Composer e la piattaforma di collaborazione media Avid MediaCentral. In questo modo l’azienda è in grado di offrire una soluzione per qualsiasi ambiente Avid pienamente integrata con la piattaforma hardware scelta, un hypervisor integrato e gestione one-clic.

Nutanix permette ai content provider di aumentare l’engagement con una rapida distribuzione dei contenuti, soprattutto in questo momento in cui gli utenti si rivolgono sempre più all'intrattenimento e ai contenuti digitali. Il software cloud mette a disposizione dei creatori di contenuti strumenti più potenti, aumenta l'efficienza operativa e migliora il processo decisionale, rendendolo uniforme in tutte le funzioni e le sedi.

"Le aziende del settore media stanno affrontando numerose sfide per garantire che i team di post-produzione abbiano accesso immediato ai flussi di lavoro e possano collaborare con i team di tutto il mondo per velocizzare il ritmo della produzione", afferma Tim Claman, Chief Technology Officer di Avid. "Nutanix ci permette di offrire tutto ciò in una soluzione user-friendly che non è solo scalabile e potente, ma anche semplice da implementare e gestire per offrire un approccio semplificato all'adozione di modelli di virtualizzazione e di cloud ibridi".

Fornitore leader di software nel settore media e intrattenimento, Avid offre una delle piattaforme media più aperte ed efficienti, mettendo in collegamento la creazione di contenuti con la collaborazione, la protezione degli asset, la distribuzione e il consumo. La community dei clienti utilizza gli strumenti e le soluzioni di workflow dell'azienda per creare, distribuire e ottimizzare i media a livello globale.

Molte organizzazioni del settore media e intrattenimento non dispongono delle risorse necessarie per supportare modelli di virtualizzazione a più livelli con interfacce di gestione diverse e un design complesso. L’Hci è la soluzione ideale e Nutanix accelera questa trasformazione con un’unica piattaforma per le applicazioni, maggiore efficienza operativa e integrazione nonché l’archiviazione e protezione dei contenuti digitali.

"Le aziende del settore media e intrattenimento vogliono un'infrastruttura It che consenta un maggiore coinvolgimento dei clienti e una più rapida distribuzione dei contenuti, e la soluzione congiunta tra Avid e Nutanix offre proprio questo", afferma Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. "Questa collaborazione offre alle aziende una soluzione multi-cloud per supportare con semplicità le applicazioni business-critical, fornendo al contempo una piattaforma semplice, flessibile e potente".