L’Icann blocca la vendita dell’ente che gestisce i domini .org L’organizzazione ha bocciato la proposta di Internet Society di cedere, per 1,1 miliardi di dollari, il Public Interest Registry, che gestisce il suffisso utilizzato soprattutto da organizzazioni no profit. Pubblicato il 04 maggio 2020

Il consiglio di amministrazione di Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ha respinto la proposta di Isoc (Internet Society) di cedere alla società di private equity Ethos Capital il controllo del PIR - Public Interest Registry, l’ente che gestisce il dominio di primo livello .org. La proposta, che prevede l’esborso di 1,1 miliardi di dollari, è stata controversa sin dall'inizio, visto che il dominio .org è utilizzato principalmente da organizzazioni no profit.

Nel suo annuncio, il consiglio di amministrazione di Icann ha dichiarato di avere condotto un’indagine approfondita prima di prendere una decisione. Ha esaminato "centinaia di pagine di documentazione e pareri”, fornite dal PIR e da Ethos Capital, nelle quali la maggior parte degli interpellati erano a favore della cessione. I membri del Cda si sono anche ampiamente confrontati con Icann, hanno valutato i pareri dell'Ufficio del procuratore generale della California e letti i commenti degli utenti sul forum di Icann.

Alla fine, il Cda di Icann è giunto alla conclusione che la vendita avrebbe cambiato "la natura fondamentale di interesse pubblico del PIR in un'entità che è destinata a servire gli interessi dei propri stakeholder". Inoltre, il consiglio di amministrazione ha espresso preoccupazioni per il debito di 360 milioni di dollari che Ethos Capital si accollerebbe per l’operazione. Solleva poi "ulteriori domande su come gli utenti .org saranno protetti o trarranno beneficio da questa conversione".

Non sono ancora decise le sorti del dominio .org: i pionieri di Internet, che cercano di bloccarne la vendita, sperano che Icann si pronunci a favore dell’acquisizione da parte della loro nuova entità no profit. Una cosa è chiara: il consiglio di amministrazione porta avanti la sua decisione secondo cui "negare il consenso al passaggio del PIR da Internet Society a Ethos Capital è ragionevole e la cosa giusta da fare".