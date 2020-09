L’iconico Motorola Razr diventa 5G e si rinnova in molti aspetti Mantenendo quasi immutato il design originale che lo caratterizza, la nuova versione si presenta con diverse migliorie: dalla connettività super veloce al retro in vetro, dalla nuova cerniera a un rinnovato apparato fotografico. Inoltre, è dual Sim: alla e-Sim si aggiunge una nano Sim. Pubblicato il 10 settembre 2020 da Redazione

A sette mesi dall’arrivo e a meno di un anno dalla presentazione ufficiale del primo Razr “pieghevole”, Motorola annuncia una versione rinnovata in molti aspetti, a partire dalla connettività 5G, con due antenne aggiuntive (quattro in tutto) per una migliore ricezione.

Il Razr 5G, che mantiene il suo design unico e originale, è in alluminio della serie 7000 e ha la parte posteriore in vetro, con tre colorazioni: Polished Graphite, Liquid Mercury e Blush Gold. Il display esterno Quick View (gOled 800x600), uno dei punti di forza di questo smartphone, è leggermente più grande (2,7” vs 2,6”) ed è dotato di una barra di navigazione sul bordo inferiore che riproduce le gesture di Android 10. È personalizzabile con il tema che si preferisce e si possono selezionare le applicazioni che saranno visibili nel menu. Motorola ne ha preselezionato otto: fotocamera, messaggi, calcolatrice, Google Keep, Google News, Google Home e YouTube.

Quando si apre il Razr 5G, così come per il suo predecessore, si scopre un ampio display pieghevole Flex View Oled da 6,2” in formato 21:9. Il sistema di chiusura e apertura è stato rinnovato e, a detta di Motorola, è stato messo alla prova con rigorosi test interni, cadute, sbalzi di temperatura e altro ancora per garantirne durata e affidabilità. Secondo l’azienda un utente medio apre e chiude il telefono circa 40 volte al giorno, mentre chi che ne fa un uso intenso può arrivare alle cento volte. Il test di chiusura “flip cycling” ha dimostrato che il Razr è stato progettato per resistere fino a 200.000 piegature. Inoltre, un rivestimento protettivo riduce i graffi e una barriera idrorepellente all'interno del dispositivo stesso lo protegge da schizzi, spruzzi e pioggia.

Dal punto di vista dell’equipaggiamento vediamo la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB di Ram e una capacità di storage di 256 GB. Su fronte dell’apparato fotografico sono presenti fotocamera interna da 20 MP e una esterna da 48 MP con tecnologia Quad Pixel, che dovrebbe, secondo l'azienda, offrire una sensibilità alla luce quattro volte maggiore, consentendo di scattare foto nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. C'è la stabilizzazione ottica e la tecnologia laser autofocus del sensore, che mette a fuoco rapidamente il soggetto inquadrato.

Il nuovo Motorola Razr 5G, che ora è dual Sim e offre la possibilità di usare sia l’e-Sim sia una nano Sim, sarà disponibile dalla seconda metà di settembre, a un prezzo di 1.599,99 euro, in pratica lo stesso del suo predecessore.