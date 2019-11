L’impegno di Microsoft: analytics e AI più pervasivi in azienda Le tante novità annunciate a Orlando, per la conferenza Ignite, spaziano fra le piattaforme di collaboration, gli analytics e il cloud. Pubblicato il 04 novembre 2019 da Redazione

Il cloud, gli analytics e l’intelligenza artificiale sono al centro dei pensieri di Microsoft. Dalla conferenza “Ignite” in corso a Orlando l’azienda ha annunciato numerose novità riguardanti le applicazioni di produttività (Office, ma non solo) e alcuni servizi erogati tramite Azure, indirizzati a sviluppatori e aziende. Per quanto riguarda Microsoft 365, la suite di strumenti cloud, inclusiva anche delle app di Office, sono stati introdotti miglioramenti di “produttività, conoscenza, workflow, sicurezza, compliance e gestione”, ha fatto sapere l’azienda. Andiamo per ordine, riassumendo i punti salienti dei principali annunci.

Microsoft Teams è la piattaforma di collaboration su cui si è scelto di puntare, tant’è che la più ristretta Yammer verrà integrata al suo interno. In Teams, inoltre, debuttano diverse nuove funzioni: canali di comunicazione privati, chat e riunioni virtuali “multifinestra”, integrazioni con Outlook (la possibilità di inviare email a un canale di Teams, direttamente da questa applicazione) e strumenti di autenticazione tramite dispositivo mobile. Inoltre Teams beneficia di maggiori integrazioni con gli strumenti della Power Platform (come Power BI, e Microsoft Flows, ora rinominato Power Automate, e altri).

C’è stato poi l’annuncio della data di lancio del nuovo browser Edge, basato su Chromium: arriverà il 15 gennaio 2020. Aprendo una nuova scheda (tab) si potrà accedere direttamente ai file, ai siti Web e alle ricerche Intranet dei prodotti Microsoft 365, mentre una query su Bing permetterà di trovare documenti, persone, piantine dell’ufficio e altre informazioni di diretta pertinenza di un’azienda. Edge, inoltre, è finalmente disponibile su tutti i dispositivi Android, iOS e MacOS e non solo su Windows.

Microsoft ha poi deciso di lanciare una nuova app mobile che condensa i tre programmi di Office più usati, cioè Word, Excel e PowerPoint. Disponibile in preview per gli utenti Android (tramite Google Play Store) e iOS (attraverso il programma TestFlight di Apple), permette di eseguire rapidamente operazioni come la creazione e condivisione di Pdf, la conversione di fotografie in documenti e la trasformazione di tabelle stampate su carta in fogli di Excel.

Di certo a Redmond si sta lavorando per promuovere una maggiore integrazione tra applicazioni e strumenti, dunque un’esperienza d’uso più “fluida”. Si chiama proprio Fluid Framework la tecnologia già annunciata alla conferenza “Build 2019” e ora, qui la notizia, disponibile in anteprima per gli sviluppatori: si tratta di un insieme di tecnologie che permettono di “abbattere le barriere tra applicazioni”, ha spiegato Microsoft. In sostanza, le funzionalità supportate sono essenzialmente tre: la co-creazione di documenti e contenuti Web; la creazione di “mattoni” componibili tra loro per realizzare applicazioni o documenti; l’integrazione di agenti di intelligenza artificiale che possono tradurre testo, reperire informazioni, suggerire modifiche di editing, eseguire controlli di compliance e altro ancora. Nelle intenzioni di Microsoft, il Fluid Framework in futuro sarà esteso ai documenti di Office, alle note di OneNote, alle chat di Microsoft Teams, alla posta di Outlook e ai portali SharePoint.

Non manca un piccolo annuncio relativo a Cortana, il programma di intelligenza artificiale di Windows. La nuova funzione “Play My Emails”, disponibile nell’applicazione iOS di Outlook, permette di far leggere ad alta voce dal programma la nuova posta in arrivo; la funzione “Scheduler”, ancora in anteprima, consente invece di delegare a Cortana la programmazione delle riunioni con colleghi e collaboratori.

Sempre a proposito di produttività e di organizzazione interna delle aziende, va segnalato il debutto di Project Cortex. Si tratta di un servizio che impiega l’intelligenza artificiale per studiare i dati di un’azienda e poi organizzarli automaticamente in “argomenti”, per esempio relativi a specifici progetti o clienti. Con Project Cortex, inoltre, è possibile creare dei repository di contenuti e, su di essi, eseguire analisi o recuperare informazioni tramite intelligenza artificiale. In parole povere, il servizio vuol essere un modo per rendere più semplice l’accesso a vari tipi di contenuti, strutturati e non, pescandoli da documenti, conversazioni in chat, riunioni, video.

Nel campo dell’analisi dei dati, una novità è Azure Synapse Analytics: un servizio di analytics definito come “senza limiti”, dal momento che permette di eseguire query su diversi tipi di dati e di archivi. Supera, in altre parole, il tradizionale dualismo fra sistemi di data warehouse (che possono fornire insight utili per valutare la salute di un’azienda) e di data lake (dai quali, invece, si possono trarre segnali su prodotti, clienti, dipendenti e processi aziendali). Due sistemi entrambi importanti, che tuttavia operano separatamente.

Microsoft, dunque, punta a colmare questa lacuna con Azure Synapse Analytics, che è sostanzialmente l’evoluzione di Azure SQL Data Warehouse e che mette a disposizione “uno spazio di lavoro unificato per la preparazione, la gestione dei dati, il data warehousing, attività di Big Data e di intelligenza artificiale”, ha spiegato la società. Al momento questa novità è proposta in preview, ma i clienti di Azure SQL Data Warehouse possono già iniziare a sperimentare le nuove funzioni e capacità senza modificare i workload esistenti. Il nuovo servizio permette di eseguire query sui dati di diverse fonti (archivi di data warehouse o sistemi di business intelligence) , utilizzando risorse on-demand o predefinite e sfruttando sia le funzioni di analytics visuale di Power BI sia il machine learning di Azure.

Altra novità disponibile come anteprima intercetta le esigenze degli ambienti di cloud ibrido: è Azure Arc, un insieme di tecnologie che permette di utilizzare i servizi, il sistema di gestione e di sicurezza di Azure su qualsiasi infrastruttura cloud, on-premise o edge, inclusi i server basati su Windows Server e su Linux e i cluster di container Kubernetes. Più precisamente, è possibile usare in tutte queste infrastrutture strumenti come Azure Resource Manager, Azure Shell, Azure Portal, API e Azure Policy. Ed è possibile, inoltre, distribuire Azure SQL Database e Azure Database for PostgreSQL Hyperscale su qualsiasi cluster Kubernetes. Chi può trarne giovamento? Gli sviluppatori, innanzitutto, potendo creare app containerizzate con gli strumenti di loro preferenza; il personale IT, invece, può assicurarsi che le app siano distribuite, configurate e gestite in modo uniforme; per le aziende, infine, diventa più semplice adottare regole di sicurezza e usare un sistema centralizzato di controllo degli accessi in tutto l’ambiente informatico.