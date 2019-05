L’innovazione a tutto campo di Microsoft Il Ceo Satya Nadella illustra le fondamenta della strategia orientata a supportare i processi di trasformazione digitale delle aziende. Cloud, infrastrutture applicative e intelligenza artificiale sono i pilastri di questa visione. Pubblicato il 31 maggio 2019 da Roberto Bonino

A cinque anni di distanza dalla sua ultima visita, il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, è tornato in Italia per accreditare presso istituzioni, grandi aziende e università l’immagine di un’azienda in grado di fornire piattaforme e strumenti in grado di supportare i processi di innovazione e trasformazione digitale delle aziende.

Significativo è il fatto che di sistemi operativi non si è praticamente parlato, mentre l’attenzione si è concentrata soprattutto sul cloud come base di ogni sviluppo, sulle applicazioni orientate in particolare alla gestione dei dati come risorsa centrale per ogni processo di business e sull’intelligenza artificiale come tecnologia ormai democratizzata per ricavare informazioni in tempi rapidi e prendere decisioni: “Dal 1975 Microsoft si pone l’obiettivo di creare tecnologia di base utile per consentire ad altri di realizzare le soluzioni necessarie a far crescere il business o a migliorare la vita delle persone”, ha sintetizzato Nadella per far capire come passato e futuro siano parte dello stesso disegno strategico.

Il Ceo di Microsoft, Satya Nadella, sul palco dell'Università Bocconi, a Milano

Il vero pilastro di questa visione è oggi Azure, piattaforma cloud omnicomprensiva, che poggia su infrastrutture installate in 54 regioni nel mondo e oltre 90 certificazioni di compliance, “a garanzia di tutela e sicurezza nel momento in cui aziende consolidate e start up avviano progetti o interi business”, ha rimarcato il Ceo di Microsoft. Quello che fino a ieri era Windows, in sostanza, oggi è diventato il cloud e da Redmond parte verso il mondo il messaggio di far leva su un’infrastruttura pubblica, aperta, ricca di strumenti per gli sviluppatori come di applicazioni ready-to-use per gli utenti finali.

Dynamics 365 e Power Platform sono gli strumenti per portare i dati e la conoscenza generati a tutte le applicazioni aziendali. Business Analytics, automazione dei workflow e piattaforma di sviluppo applicativo sono gli elementi a supporto non solo della proposta Erp/Crm, ma ormai anche della produttività individuale raccolta sotto il cappello Microsoft 365: “Qui c’è il cuore di quello che facciamo per i nostri clienti, le imprese di ogni dimensione e appartenenti tanto ai mercati emergenti quanto a quelli più sviluppati”, ha sottolineato Nadella.

A supporto della visione proposta da Nadella, ci sono esempi di applicazione già consolidati anche in Italia. È il caso di Tim, che su Azure ha costruito la propria offerta per migliorare l’interazione con i clienti, ma anche di Cnh Industrial, che ha sfruttato le funzionalità di machine learning per avviare un programma basato su veicoli connessi e dati utili per migliorare aspetti come il consumo di carburante. Ma anche Poste Italiane lavora a stretto contatto con Microsoft per far evolvere il proprio modello di business sempre più orientato ai servizi e Natuzzi ha sfruttato la tecnologia Hololens per offrire ai visitatori dei propri negozi la realtà aumentata necessaria per simulare l’impatto di un nuovo divano nell’ambiente domestico.