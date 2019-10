L’innovazione basata su AI darà una spinta al Pil, ma serve impegno Uno studio di McKinsey stima che entro il 2023 l’innovazione, in particolare quella legata all’intelligenza artificiale, farà crescere del 13% il nostro Pil nazionale e del 19% quello europeo. Ma ad alcune condizioni. Pubblicato il 10 ottobre 2019 da Redazione

L’intelligenza artificiale è una grande speranza per l’economia, per quella mondiale e anche per quella italiana. C’è da sorridere di fronte alla previsione, fatta da McKinsey, che l’innovazione e in particolare l’AI contribuiranno a un incremento del Pil italiano del 13% d qui al 2030, per un valore aggiunto pari a 228 miliardi di euro. Su scala europea il contributo sarà ancora maggiore, circa il 19%, per un valore di 2.700 miliardi di euro aggiuntivi da qui al 2030. I numeri, svelati da McKinsey & Company, sono frutto delle analisi condotte dal suo istituto di ricerca economica, McKinsey Global Institute. Ma per tradurre le previsioni in realtà si dovranno verificare almeno quattro condizioni.

La prima è che, in Europa così come in Italia, vengano sviluppate iniziative a favore dell’istruzione, della formazione e dell’attrazione dei talenti nelle aziende che ne avranno bisogno. Entro il 2030, a detta di McKinsey, le competenze tecnologiche occuperanno una fetta sempre più importante del tempo lavorativo: il 40% in più quelle avanzate, il 65% in più quelle di base. Sarà importante, dunque, stimolare a livello universitario e aziendale lo sviluppo di nuove competenze, necessarie per le professioni del futuro. C’è qualche ragione di ottimismo, considerando per esempio l’ampiezza della comunità di ricercatori europei (maggiore di quella statunitense e di quella cinese) e il fatto nel continente vivono 5,7 milioni di programmatori software (più dei 4,4 milioni residenti negli Usa).

In secondo luogo, gli analisti invitano a riflettere sul fatto che l’innovazione riguarderà sempre di più il business-to-business, motivo per cui sarà importante creare degli “ecosistemi” in cui far proliferare idee, conoscenze e tecnologie nuove. Anche su questo fronte l’Europa non parte svantaggiata: tra le 16 “fabbriche faro” dell’industry 4.0 individuate dal World Economic Forum e da McKinsey, ben nove si trovano nel nostro continente. Un esempio di ecosistema per l’innovazione è la European Automotive Telecom Alliance, alleanza tra operatori del settore delle telecomunicazioni e aziende del settore automobilistico, nata per promuovere lo sviluppo dei veicoli connessi e a guida aumatizzata.

Bisognerà poi stimolare l’innovazione nel settore pubblico. Un settore che, a livello europeo, spende ogni anno circa 2.000 miliardi di euro (il 14% del Pil europeo) per acquistare prodotti e servizi, e che potrebbe opportunamente destinare una parte di questa spesa all’innovazione. Un esempio? Le iniziative di e-government, che migliorano l’accesso dei cittadini ai servizi della PA.

Il quarto monito di McKinsey è la necessità di incentivare la crescita delle startup, e non in senso puramente quantitativo. Il numero di neoimprese innovative in Europa è aumentato negli ultimi anni (quelle che trattano intelligenza artificiale, in particolare, sono triplicate), mentre gli investimenti nel 2018 hanno toccato quota 21 miliardi di euro (+360% rispetto alla media degli ultimi cinque anni). Ma questo potrebbe non bastare: il numero degli “unicorni” europei, ossia startup con una valutazione superiore al miliardo di dollari, negli Stati Uniti è aumentato molto più che in Europa, e un altro indicatore negativo riguarda i venture capital, i cui investimenti si concentrano in pochi Paesi Ue.