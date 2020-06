L’Intelligent Data Platform di Hewlett Packard Enterprise evolve L’upgrade di Primera e Nimble Storage fa parte di una strategia più ampia per offrire un servizio basato sull'AI, creato per il cloud come offerta as-a-service, tradotto in livelli di disponibilità e prestazioni applicative, agilità e automazione elevati. Pubblicato il 11 giugno 2020 da Redazione

Oggi le aziende vogliono portare sul mercato nuove applicazioni con rapidità, continuando a supportare quelle già esistenti, al fine di accelerare la velocità del business, l'agilità e l'innovazione. Inoltre, richiedono soluzioni per lo storage primario in grado di offrire l'esperienza cloud, senza compromettere la performance e la disponibilità di applicazioni e dati mission critical. Hewlett Packard Enterprise (Hpe) Primera e Nimble Storage sono il punto di incontro di agilità e affidabilità tra il cloud pubblico e lo storage aziendale tradizionale, fornendo una moderna esperienza as-a-service attraverso Hpe GreenLake, in combinazione con capacità di automazione e intelligence, per assicurare che le applicazioni restino sempre disponibili e funzionanti.

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato un’evoluzione di Primera e Nimble Storage, che comprende un sistema basato su Al, in grado di auto-ripararsi e auto-ottimizzarsi per offrire operazioni autonome in tempo reale. Tutto questo fa parte di un aggiornamento completo dell'Intelligent Data Platform, che offre ai clienti un servizio basato sull'AI, creato per il cloud come offerta as a service.

Le nuove funzionalità includono l’auto-ottimizzazione delle operazioni di sistema con AI integrata in Primera e cross-stack analytics avanzata per Hyper-V all'interno di InfoSight, che è un’AI per infrastrutture all’avaguardia e aiuta i team IT a concentrarsi sulle priorità aziendali, prevedendo e prevenendo interruzioni operative dallo storage alle macchine virtuali. Hpe sta portando l'intelligenza a un livello superiore, facendo agire automaticamente Primera per garantire che le applicazioni mission-critical siano sempre funzionanti e veloci.

Nuova anche la possibilità di disaster recovery da criticità su scala metropolitana con replica a tre siti globali all’interno di Hpe Primera e Hpe Nimble Storage, con replica asincrona quasi istantanea con Primera.

"Ora più che mai, per mantenere la continuità aziendale, le organizzazioni devono proteggere i propri dati per operare in modo efficiente e senza interruzioni", ha affermato Omer Asad, VP e GM di Hpe Primera e Hpe Nimble Storage. “I clienti di HPE Primera e HPE Nimble Storage sono in grado di accelerare l'innovazione e adattarsi alle mutevoli circostanze del loro business, preservando al tempo stesso il cash flow attraverso HPE GreenLake, senza compromettere le applicazioni. HPE riduce i rischi, elimina la complessità e riduce i costi associati alla protezione dei dati e dispone dello spazio di archiviazione più intelligente al mondo che utilizza l'AI per auto-ottimizzarsi in tempo reale, offrendo ai clienti il potere di gestire la propria infrastruttura con agilità e affidabilità”.