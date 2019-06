L’intelligenza artificiale è al cuore del nuovo database di Ibm Con la versione 11.5 di Db2 l’azienda ha portato algoritmi di machine learning all’interno della propria piattaforma di gestione dei dati. Sono supportati linguaggi come Go e Python e framework aperti. Sono disponibili tre versioni: Db2, Db2 Standard e Db2 Advanced. Pubblicato il 12 giugno 2019 da Redazione

Oracle ha tracciato la strada e il mondo dell’hi-tech sembra ora in qualche modo seguirne l’esempio. Due anni fa l’azienda fondata da Larry Ellison svelò Autonomous Database, una piattaforma completamente automatizzata che fa un massiccio uso dell’intelligenza artificiale per coordinare gli aspetti più ripetitivi riguardanti la gestione di database. È arrivato ora il turno di Ibm: Big Blue ha rilasciato la versione 11.5 di Db2 che, per la prima volta, si arricchisce dell’intelligenza artificiale per facilitare l’analisi delle informazioni e lo sviluppo di applicazioni. “Grazie a una serie di nuovi driver per svariati framework e linguaggi di programmazione open source, gli sviluppatori potranno analizzare e costruire più semplicemente modelli di apprendimento automatico all’interno di applicazioni che utilizzano Db2”, ha scritto Ibm in una nota.

L’aggiornamento supporta Go, Ruby, Python, Php, Java, Node.js e Sequelize, mentre i framework compatibili sono numerosi, fra cui Visual Studio Code e Jupyter Notebook. Gli ultimi driver e codici sorgente sono già disponibili su Github. Una seconda novità dell’update è la funzione Augmented Data Explorer per la ricerca basata sul linguaggio naturale. Gli utilizzatori di Db2 possono porre domande e ricevere risposte sotto forma di visualizzazioni di dati e riepiloghi scritti in linguaggio naturale per una migliore comprensione. Il database supporta ora anche l’estrazione di informazioni da blockchain.

Con questo aggiornamento, Ibm ha deciso di rivedere l’offerta di Db2, ora disponibile in tre versioni che condividono la stessa codebase: Db2, Db2 Standard e Db2 Advanced. La prima edizione è scaricabile gratuitamente e include tutte le funzionalità presenti nelle altre due varianti, ma con specifiche limitazioni hardware: è infatti limitato a processori con un massimo di quattro core e 16 GB di Ram e non può essere utilizzato nei sistemi di produzione ma solo per test e da singoli sviluppatori soprattutto in fase di prototipazione di applicazioni.

Si sale invece a macchine con 16 core e 128 GB di memoria per la versione Standard. Questa edizione è pensata la produzione in aziende di medie dimensioni e dipartimenti di grandi organizzazioni. Infine, l’opzione Advanced è ottimizzata per carichi di lavoro analitici, transazionali e operativi in ambienti medio-grandi.

Questa variante non presenta limiti di calcolo o di spazio di archiviazione e può essere utilizzata su server fisici e virtuali. Viene fornita nell'ambito della Ibm Hybrid Data Management Platform e permette agli amministratori di accedere a funzionalità che vanno oltre il database transazionale con maggiore facilità. Gli utenti possono sempre eseguire l’upgrade alle versioni superiori e le attuali licenze già acquistate possono essere convertite nella release 11.5.