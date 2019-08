L’intelligenza aumentata vale migliaia di miliardi, ma con cautela Gartner stima che nel 2021 le applicazioni di augmented AI possano creare quasi tremila miliardi di dollari di valore economico aggiuntivo per le aziende. Serviranno, però, equilibrio, un “tocco umano” e senso comune. Pubblicato il 21 agosto 2019 da Valentina Bernocco

La cosiddetta intelligenza “aumentata” si rivelerà un ottimo affare per le aziende di tutto il mondo. Le tecnologie a cui molti analisti si riferiscono usando l’espressione augmented AI sono quella in cui gli algoritmi, i software e i robot non sostituiscono le abilità umane ma le potenziano. Per dirla con le parole di una ricercatrice di Gartner, Svetlana Sicular, l’intelligenza aumentata è “un approccio alla progettazione che ci rende vincenti con l’AI e che assiste macchine e persone allo stesso modo per avere la migliore performance”. Insomma una collaborazione fra tecnologia ed esseri umani in cui però sono i secondi ad avere il controllo, una collaborazione che dà frutti nel campo dell’apprendimento, della Business Intelligence e della creazione di nuove esperienze per i clienti.

Ed è proprio Gartner a scommettere che questo approccio si rivelerà un buon affare: la società di ricerca stima che nel 2021 l’intelligenza aumentata porterà alle aziende 2.900 miliardi di dollari di “valore di business” aggiuntivo e 6,2 miliardi di ore di produttività lavorativa guadagnate. Da qui a due anni le aziende investiranno soprattutto in progetti relativi al decision making, cioè all’analisi dei dati a supporto delle decisioni tattiche e strategiche.

Oggi, in ogni caso, la maggior parte del valore economico creato dalle applicazioni di intelligenza aumentata riguarda la customer experience, in particolare il miglioramento del marketing personalizzato e del servizio clienti. Con il marketing personalizzato Amazon ha fatto scuola nel campo dell’e-commerce, poi seguita da altri grandi operatori del retail, e lo stesso è accaduto in altri ambiti. Ora, grazie all’AI, le possibilità di innovazione nel rapporto con i clienti stanno diventando più democratiche, accessibili cioè anche alle aziende prive di grandi risorse da investire.

Riusciremo a non farci prendere la mano con l’intelligenza artificiale? Gartner crede sia possibile, a patto di ricordare, spiega Sicular, che “l’obiettivo è quello di essere più efficienti attraverso l’automazione, che va completata con un tocco umano e con il buon senso per bilanciare i rischi” di decisioni prese solo sulla base dell’intelligenza artificiale. “L’entusiasmo per gli strumenti, i servizi e gli algoritmi di AI ignora un punto cruciale”, aggiunge l’analista. “L’obiettivo dell’AI dovrebbe essere di permettere alle persone di essere migliori, più intelligenti e più felici, non quello di creare un mondo fatto di macchine fine a se stesso”.