L’intelligenza di Samsung Bixby esce degli smartphone e va nell’IoT Dalla Samsung Developer Conference arrivano annunci riguardanti l’assistente virtuale: sarà più facile integrarlo all’interno di dispositivi di vario genere. Pubblicato il 30 ottobre 2019 da Redazione

Per gli sviluppatori interessati al mondo di Samsung sono in arrivo novità riguardanti l’intelligenza artificiale o meglio Bixby, cioè il software a interfaccia vocale degli smartphone Galaxy. Più correttamente, Bixby è anche una piattaforma a disposizione degli sviluppatori di app terzi, che vogliano integrare capacità di “ascolto” e interazione vocale all’interno delle proprie applicazioni. La Samsung Developer Conference in corso a San Jose ha riservato finora diversi annunci interessanti a riguardo, annunci che hanno evidenziato una doppia strategia: da un lato, incentivare (semplificandola) l’integrazione dell’assistente vocale in un maggior numero di app, dall’altro promuovere la sua espansione anche fuori dai confini dei telefoni.

Per la prima ragione, mesi fa è stato lanciato il Bixby Marketplace, uno spazio in cui gli sviluppatori possono pubblicare le proprie “Capsule”, cioè pacchetti software che racchiudono una o più funzionalità integrabili all’interno di applicazioni vere e proprie. Le Capsule possono essere connesse ad Api esistenti per aggiungere capacità conversazionali a un’applicazione. Sono sostanzialmente, l’equivalente delle Skill di Amazon Alexa.

Ora, dalla conferenza di San Jose Samsung ha fatto sapere che nel corso di un semestre le dimensioni della community di sviluppatori Bixby sono raddoppiate e che dall’anno prossimo il marketplace “si espanderà gradualmente, consentendo agli sviluppatori di offrire i propri servizi su più dispositivi Samsung”. Nel software Bixby Developer Studio debuttano dei moduli predefiniti che semplificano la creazione di nuove Capsule, evitando agli sviluppatori di dover iniziare da zero ogni volta.

L’interfaccia grafica, inoltre, è stata migliorata in modo da agevolare gli sviluppatori nel creare delle Capsule coerenti, dotate del medesimo design, per applicazioni funzionanti su smartphone, tablet, smartwatch, smart Tv e anche frigoriferi smart (un campo in cui Samsung è pioniera). Altra novità è il fatto che ora in poi, per ricercare una Capsula fra quelle pubblicate, è possibile eseguire una ricerca in base alla funzionalità desiderata e senza doverne specificare il nome esatto.

Altri annunci riguardano il software per l’IoT di Samsung, SmartThings. Il primo è il debutto di un programma chiamato Work as a SmartThings Hub, con il quale gli operatori di rete o altri partner possono incorporare questo software all’interno dei propri dispositivi. Una nuova Api, chiamata Rules, permette invece di creare delle “esperienze di smart home più automatizzate”, che riflettono le routine quotidiane degli utilizzatori di oggetti di domotica.

Terza novità è un Software Development Kit per i dispositivi Internet of Things, battezzato SmartThings Device SDK Beta, che sarà disponibile (in beta, appunto) dall’anno prossimo per consentire a produttori terzi di creare device compatibili con il software di Samsung. Sul fronte della sicurezza va segnalato Secure Development Lifecycle, un programma che effettua revisioni sistematiche delle app in ogni fase del processo di sviluppo, supply chain e produzione.