L’iperconvergenza di Syneto è distribuita da V-Valley Il distributore appartenente al Gruppo Esprinet ha messo in catalogo l’offerta di Syneto. Il focus iniziale sarà sulle piccole e medie imprese. Pubblicato il 04 luglio 2019 da Redazione

Le soluzioni iperconvergenti di Syneto da oggi in Italia avranno migliori opportunità di raggiungere le piccole, medie e grandi imprese a cui sono rivolte: l’offerta di questo vendor entra nel catalogo di V-Valley, un distributore a valore aggiunto appartenente al Gruppo Esprinet. In base all’accordo stretto tra il distributore e il vendor, le soluzioni per l’iperconvergenza di Syneto (dedicate a storage, gestione delle macchine virtuali, networking, backup, replica dei dati e disaster recovery) saranno distribuite in tutta Italia da V-Valley, che metterà a disposizione personale di marketing, vendita e prevendita, risorse addetta alla formazione del ganale e alla generazione delle domanda. L’obiettivo dell’accordo è quello di “sviluppare insieme un mercato in crescita come quello dei sistemi iperconvergenti”.

Syneto, azienda presente in Europa attraverso le sedi di Milano, Nazareth (Belgio) e Timișoara (Romania), è attiva sul mercato da oltre dieci anni. La sua piattaforma software per l’iperconvergenza potrà trovare maggior risonanza e clienti in Italia grazie a V-Valley, rivolgendosi sia alle piccole aziende sia a quelle di media e grande dimensione. Inizialmente, in ogni caso, la strategia si concentrerà sul mercato delle Pmi italiane.

“L’accordo siglato con Syneto ci permette di ampliare l’offerta dedicata alle soluzioni di Iperconvergenza con un focus particolare su specifici segmenti di mercato”, spiega Luca Casini, direttore commerciale di V-Valley. “Grazie a questa collaborazione V-Valley amplia ulteriormente la propria offerta di soluzioni a valore per il data center”.