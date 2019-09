L’iperconvergenza è la compagna ideale del cloud: mercato a +23,7% Nuovi dati di Idc evidenziano la crescita a doppia cifra del mercato dei sistemi convergenti ma soprattutto quella, più marcata, degli iperconvergenti. Dell Technologies domina dal punto di vista dell’hardware, Vmware è la regina del software. Pubblicato il 25 settembre 2019 da Valentina Bernocco

I data center crescono, ma non necessariamente in dimensioni materiali. Grazie ai sistemi convergenti e iperconvergenti lo spazio fisico occupato dalle sale macchine può anche ridursi, mentre la capacità di calcolo e lo storage aumentano e mentre, soprattutto, si crea in abbinamento a cloud esterni un ambiente "ibrido" e flessibile. Per questi motivi oggi è un buon momento per gli hyperconverged system, macchine che sintetizzano funzioni di calcolo, storage e networking facendo ricorso alla virtualizzazione e alle regole software-defined. Nel “Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker” di Idc riferito al trimestre di aprile, maggio e giugno 2019, cresce in generale il mercato ma il segmento più performante è quello dell’iperconvergenza.

Dov’è la differenza? Nella tassonomia di Idc, un sistema convergente (infrastruttura o piattaforma integrata) è una macchina certificata da un vendor, in cui è contenuto un server, dischi per lo storage, apparati di networking ed elementi software essenziali, in particolare per attività di gestione e controllo (provisioning, pooling di risorse, virtualizzazione del calcolo, eccetera). Quella dell’iperconvergenza è una sottocategoria, che si distingue per la maggiore integrazione fra i componenti, per l’architettura più scalabile e per la possibilità di fornire computing e storage attraverso risorse hardware a basso valore aggiunto (server x86).

Considerando la somma di infrastrutture integrate, piattaforme integrate e sistemi iperconvergenti, nel trimestre il giro d’affari mondiale ha toccato i 3,9 miliardi di dollari, con una crescita del 10,9% anno su anno (i conteggi sommano i ricavi della vendita di hardware e software, escludendo invece i servizi di supporto). In sostanza, risorse di questo tipo possono operare ottimamente all’interno delle sale macchine on-premise e integrarsi con gli ambienti cloud esterni, creando degli ambienti ibridi facilmente gestibili.

“La value proposition delle soluzioni di infrastruttura convergente si è evoluta per allinearsi alle necessità di un mondo fatto di cloud ibrido”, ha sottolineato Eric Sheppard, research vice president, Infrastructure Platforms and Technologies di Idc. “Le attuali soluzioni convergenti spingono la crescita perché consentono alle organizzazioni di far leva su un’infrastruttura di data center standardizzata, definita dal software e molto automatizzata”.

I sistemi iperconvergenti più venduti nel 2019

Quel che è interessante notare è come il segmento dei sistemi iperconvergenti cresca a valore ancora di più della media, +23,7% da un anno all’altro, arrivando a un giro d’affari di oltre 1,82 miliardi di dollari nel trimestre. Per quanto riguarda la classifica dei market share a valore, Idc ne stila due: una riferita al marchio impresso sulle macchine, l’altra al software che le fa lavorare.

La prima delle due classifiche vede sul gradino alto del podio Dell Technologies e, a seguire, Nutanix e Cisco, rispettivamente con il 29,2%, il 14,2% e il 6,2% di quota mercato; la seconda è dominata, nell’ordine, dai software di Vmware (38%), Nutanix (28,6%) e Cisco (6,2%).