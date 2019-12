L’iPhone 11 è il vincitore dell’anno, almeno secondo Google Search Nelle classifiche del 2019 di Google Trends, il melafonino di Apple è la quinta espressione risultata più popolare, che ha generato picchi di query sul motore di ricerca. Ma l’iPhone 11 ha deluso sul fronte delle vendite. Pubblicato il 13 dicembre 2019 da Valentina Bernocco

L’espressione iPhone 11 è la quinta query più popolare su Google Search nel 2019. Ed è l’unico tema tecnologico nelle principali top-10 di quest’anno, compilate dall’azienda di Mountain View e pubblicata nella sezione Google Trends distinguendo tra varie categorie di ricerca (personaggi, spettacoli televisivi, mete vacanziere, “cosa significa”, “perché” e altro ancora) e proponendo anche analisi nazionali. Un buon termometro per misurare le tendenze e gli interessi emergenti nella società mondiale, sebbene un termometro privo di valore statistico completo dato che non tutti usano Internet e, fra chi naviga online, non tutti scelgono o possono scegliere i servizi di Google (in Cina per esempio non lo si può fare, salvo ricorrere a una Vpn).