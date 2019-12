L’IT agile si mette al servizio del business Architetture e sviluppo: i clienti sono al centro dell’approccio “trusted Fintech” di CRIF Global Technologies. La società supporta istituti di credito e aziende di oltre cinquanta Paesi. Pubblicato il 27 dicembre 2019 da Redazione

“Dal punto di vista tecnologico, la nuova forte centralità acquisita dal cliente e dagli utenti finali richiede di saper sviluppare rapidamente applicazioni e servizi soggetti a frequenti iterazioni”. Mirko Tedaldi, IT solutions senior director di CRIF, racconta su quali pilastri la divisione IT di CRIF fondi le proprie basi per creare sempre più valore per i propri clienti. Oggi CRIF supporta istituti di credito e aziende di oltre cinquanta Paesi nell’offrire a consumatori e imprese esperienze sempre più facili e veloci e prodotti e servizi all’avanguardia. “Le architetture”, spiega Tedaldi, “vanno quindi ripensate in maniera più flessibile, per essere adattabili al business e per realizzare i nuovi servizi in modalità Minimum Viable Product/Process, ovvero mirando ad avere il maggior ritorno sugli investimenti rispetto al rischio”.

La trasformazione digitale pone alcune grandi sfide per CRIF Global Technologies. “In primis, quella di coniugare governance e sicurezza”, racconta il manager. “Dobbiamo inoltre far leva su asset e servizi chiave, senza compromettere agilità e centralità del cliente, e supportare nuovi modelli di business senza causare ‘discontinuità’ ai servizi esistenti. Altri aspetti determinanti sono garantire agilità nello sviluppo, nella delivery e nelle operations e permettere di reagire all’elasticità della domanda tramite il cloud”. Di pari passo, a livello organizzativo “serve una stretta sinergia tra tutte le funzioni aziendali, tesa alla soddisfazione del cliente finale”.

Mirko Tedaldi, IT solutions senior director di CRIF

Metodologie, collaborazione e interculturalità per creare valore

CRIF Global Technologies ha implementato la metodologia DevSecOps con tre componenti: l’automazione del flusso (dalla richiesta di feature e bug-fix ai test post-rilascio in produzione), l’utilizzo di un orchestratore di flussi automatici per le build/test e il coinvolgimento del team di Operations nella fase iniziale di progetto, in modo da intercettare quanto prima eventuali criticità a livello sistemistico. La variante “Sec” del DevOps è stata guidata dalla consapevolezza dell’imprescindibile esigenza di garantire la sicurezza di software e infrastrutture.

Per la gestione dei progetti, prosegue Tedaldi, “adattiamo i processi IT all’ambito e alle caratteristiche del cliente e del progetto stesso, quali dimensioni, complessità e tolleranza del rischio”. Due i cardini: il primo, rilasciare al cliente solo le funzionalità di cui ha effettiva necessità, con un approccio agile e incrementale; il secondo, garantire un business sostenibile tramite un’innovazione veloce e vicina alle esigenze dei clienti. Nella forte espansione internazionale di CRIF, “la metodologia Agile ha rappresentato una strategia vincente per servire efficacemente clienti globali, adottata in contesti e ambiti di business diversi e con team numerosi, multiculturali e distribuiti geograficamente”.

D’altronde l’interculturalità è un valore e una conditio sine qua non per CRIF. In Global Technologies questo significa puntare su team IT interculturali e cross-funzionali. “Siamo riusciti a fare della diversità la nostra unicità“, conclude Tedaldi, “attraverso linee guida, strumenti e metodologie, automazione, tool di collaborazione e il binomio Agile-DevSecOps. Perché l’innovazione e la collaborazione sono le chiavi del successo delle organizzazioni moderne”.

Per maggiori informazioni: infoglobaltechnologies@crif.com