L'Italia cambia (auto)strada: sensori e AI per viaggiare più sicuri Autostrade per l'Italia ha scelto la tecnologia di Ibm per realizzare una soluzione di monitoraggio della propria infrastruttura: si basa su sensori, immagini fotografiche e software di intelligenza artificiale. Pubblicato il 22 novembre 2019

Mentre ancora si indaga sulla dinamica del crollo del ponte Morandi di Genova, favorito dal fatto che i sensori di monitoraggio dell’infrastruttura non funzionassero da anni, Autostrade per l'Italia (Aspi) si impegna a migliorare la sicurezza e lo stato di manutenzione della propria infrastruttura con una nuova soluzione di monitoraggio. Basato su tecnologia di Ibm, si tratta di un sistema inedito per il nostro Paese, ancora mai impiegato altrove: un sistema che aiuterà gli operatori di Aspi a controllare le condizioni dell’infrastruttura, sia in tempo reale sia lungo l’intero ciclo di vita delle circa 4.300 opere della rete, fra strade, gallerie, viadotti, cavalcavia e ponti.

Cuore del sistema è una piattaforma digitale che integra attività di ispezione, di monitoraggio strutturale e di manutenzione per consentire la gestione continua di tutte le infrastrutture: dunque le riparazioni, ma ancora preferibilmente gli interventi preventivi laddove sia necessario. In una seconda fase, poi, la piattaforma potrà anche supportare le attività di progettazione, la fase di gara, l’esecuzione dei lavori e il collaudo delle nuove infrastrutture.

Ma come potrà capire se ci sia bisogno riparazioni o manutenzione? Ci penseranno innanzitutto i sensori Internet of Things, che rileveranno parametri di vario tipo e inviano dati al sistema centrale. Non è stato detto quanti siano, se non che il loro numero aumenterà progressivamente. I sensori dialogheranno in tempo reale con la piattaforma di monitoraggio, e questo scambio di input permetterà di realizzare progressivamente una banca dati sulle 4.300 opere dell’infrastruttura autostradale. Grazie a questo patrimonio di dati, i tecnici che effettuano le ispezioni sul campo potranno accedere tramite dispositivi mobili alle informazioni di loro interesse.

I dati in tempo reale, quelli storici e la documentazione di progetto aiuteranno gli operatori a determinare se e quando sia necessario effettuare la manutenzione. E in qualche modo il sistema renderà il lavoro più preciso, standardizzato e trasparente: le attività ispettive non potranno dirsi concluse se non verranno eseguite tutte le azioni previste dalla checklist impostata nel software, e sarà possibile monitorare se gli interventi richiesti siano stati completati correttamente. Inoltre, l’operatore potrà concludere il processo di ispezione solo dopo aver ottenuto una serie di approvazioni. Entra poi in gioco un ingrediente tecnologico: l’intelligenza artificiale. Algoritmi di analisi studieranno i modelli 3D delle infrastrutture monitorate e le immagini scattate dai tecnici, per evidenziare eventuali aree bisognose di manutenzione o di ulteriori verifiche.

Abbiamo parlato al futuro perché il progetto pilota non è ancora partito, anche se manca poco: sarà avviato entro la fine dell’anno su tre viadotti: il Bisagno, sull'autostrada A12 in Liguria, il Romano e il Corvi, entrambi sull'autostrada A16 in Puglia. Terminati i primi test, stando ai piani dichiarati la soluzione sarà estesa a tutte le 1.943 grandi strutture della rete di Autostrade per l’Italia nel corso del 2020. Fin da subito, in ogni caso, il nuovo sistema di Aspi potrà dialogare con la banca dati “Ainop”, creata su volontà del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per favorire il monitoraggio dello stato di sicurezza di tutte le infrastrutture italiane. Sempre a proposito di trasporti, da qualche mese è entrato in funzione un altro sistema di monitoraggio e manutenzione predittiva basato su sensori: quello di Ferrovie dello Stato.