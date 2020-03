L’italiana Crif acquisisce la fintech statunitense Strands L’operazione sarà portata a termine nelle prossime settimane e permetterà di creare un nuovo grande fornitore di soluzioni digitali per l’open banking. Pubblicato il 31 marzo 2020 da Redazione

Acquisizione in vista nel mondo delle tecnologie per il settore bancario e i servizi finanziari: Crif, società bolognese specializzata in soluzioni di credit bureau, business information, servizi per il credito e open banking, diventerà proprietaria della fintech statunitense Strands. Per una volta, dunque, sarà una società italiana (per quanto multinazionale, presente in quattro continenti e che vanta clienti in una cinquantina di Paesi) ad acquisire una statunitense, e non viceversa.



Fondata nel 1988, Crif è attualmente tra i principali operatori nel mercato dei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management. Strands, invece, è una fintech che sviluppa soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e sull’analisi Big Data, soluzioni che aiutano banche e istituti finanziari ad aumentare il coinvolgimento dei clienti e a generare nuovi ricavi attraverso i canali digitali. Fondata a Corvallis (Oregon) e a Barcellona nel 2004, la società ha una forte presenza in Nord America, America Latina, Europa e Asia e a oggi ha realizzato oltre 700 implementazioni.



L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Crif dell’intero pacchetto azionario di Strands. Le due aziende si conoscono già bene, avendo stretto una partnership per le soluzioni digitali di gestione delle finanze. L’operazione, ha spiegato l’ufficio stampa di Crif, “consentirà di creare un provider a livello globale in grado di fornire soluzioni digitali complete e servizi di accesso e aggregazione dei conti correnti, soluzioni di personal e business finance manager abilitate dall’intelligenza artificiale, con nuove sinergie in termini di competenze, soluzioni e offerte. Inoltre, consentirà l'ulteriore sviluppo di un ecosistema di soluzioni di open banking innovative ed end-to-end per banche e istituzioni finanziarie”.



In sintesi, come affermato dal Ceo di Crif, Carlo Gherardi, l’acquisizione consentirà di “creare un provider a livello globale nell’ambito delle soluzioni digitali per l’open banking. Grazie a questo accordo, l’obiettivo di Crif è creare sinergie con una Fintech affermata sul mercato, per offrire servizi che abilitino e accelerino la crescita dei nostri clienti globali attraverso un nuovo percorso di trasformazione digitale”.