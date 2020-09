L’offerta Hosted Private Cloud di OVHcloud diventa Premier La nuova generazione di servizi comprende sette host standard e tre iperconvergenti, tutti basati su software e tecnologia VMware. I Datastore, ospitati in sette aree geografiche diverse, arrivano fino a 6 terabyte. Pubblicato il 01 settembre 2020 da Redazione

OVHcloud accelera e lancia l’offerta Hosted Private Cloud Premier, una nuova generazione di servizi pensati per garantire prestazioni, sicurezza, ma anche isolamento e localizzazione dei dati, garantendo al contempo livelli di prezzi competitivi.

Questa nuova proposta di Hosted Private Cloud, risultato della stretta collaborazione con i partner tecnologici di OVHcloud, integra combinazioni multiple di hardware e software consentendo di scegliere nuove componenti - compresa l'ultima generazione di CPU Intel – in un contesto in cui la rete e lo storage sono completamente ridisegnati. Inoltre, i clienti di OVHcloud possono beneficiare dell'integrazione, del supporto ai servizi gestiti e della consulenza di un ecosistema di 800 partner certificati dall’OVHcloud Partner Program.

L’offerta Hosted Private Cloud Premier comprende sette host standard, integrati da tre nuove referenze di host iperconvergenti basati sulla tecnologia VMware vSAN. I datastore NFS arrivano fino a 6 TB e consentono di memorizzare i dati in una delle sette aree geografiche distribuite nel mondo. La rete offre prestazioni fino a 25 Gbps, mentre i software VMware comprendono vCenter, vSphere versione 6.7 (licenza Enterprise Plus), vSAN e NSX. Inoltre, Hosted Private Cloud Premier integra la componente vRealize Operations di VMware senza costi aggiuntivi per facilitare l'accesso al monitoraggio dell'infrastruttura e al capacity planning.