L’undicesima generazione di processori Intel Core è arrivata Dotati di grafica Intel Iris Xe, sono dedicati ai laptop “thin-and-light”. Più di 150 prodotti in fase di sviluppo da parte di Acer, Asus, Dell, Dynabook, Hp, Lenovo, Lg, Msi, Razer, Samsung. Pubblicato il 03 settembre 2020 da Redazione

Intel ha presentato nuovi processori di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe (nome in codice “Tiger Lake”), che sono stati progettati per gli ultraportatili, ovvero i modelli più sottili e leggeri, basati su Windows e ChromeOs. Utilizzando la nuova tecnologia di elaborazione SuperFin di Intel, funzionano a frequenze significativamente superiori rispetto alle generazioni precedenti. Più di 150 prodotti sono in fase di sviluppo da parte di numerosi partner tra cui Acer, Asus, Dell, Dynabook, Hp, Lenovo, Lg, Msi, Razer e Samsung.

Secondo i dati resi noti da Intel i nuovi processori offrono oltre il 20% di velocità in più per le applicazioni di produttività e i flussi di lavoro, che riflettono l’utilizzo quotidiano del pc, paragonate ai prodotti della concorrenza. Inoltre le funzionalità Thunderbolt 4 integrate abilitano fino a quattro porte, per connettersi a un vasto numero di periferiche e accedere, attraverso un singolo cavo, alla ricarica veloce, a monitor esterni e storage aggiuntivo. Sono anche i primi del settore a supportare Dolby Vision nell’hardware, per esperienze più immersive e una resa energetica a livello sistema migliore del 20% rispetto alla generazione precedente, pari a oltre mezz’ora in più di video streaming con alimentazione a batteria.

L’azienda ha anche lanciato la nuova piattaforma Intel Evo per designare i prodotti certificati per le specifiche e Key Experience Indicator (Kei) di seconda generazione del programma di innovazione Project Athena. Misurando i flussi di lavoro in condizioni di utilizzo reali, per quanto riguarda le prestazioni e la durata della batteria, la metodologia di test e misurazione di Intel fornisce una previsione di come un laptop si comporterà nell’utilizzo quotidiano. Quest’anno sono attesi più di venti dispositivi certificati.

“I processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe rappresentano un significativo balzo in avanti nelle prestazioni dei processori in applicazioni di utilizzo reale e sono i migliori processori che abbiamo mai costruito”, afferma Gregory Bryant, executive vice president e general manager, Client Computing Group di Intel. “Dalla produttività alla creazione di contenuti, all’intrattenimento e al gaming, quando scegli un sistema basato su Intel Core di undicesima generazione - soprattutto un prodotto sviluppato congiuntamente e certificato con le nuove specifiche Intel Evo - sai di poter fare una delle migliori esperienze possibili con un laptop”.