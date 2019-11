La customer experience perfetta? Un webinar per imparare a crearla Come ottenere una buona CX omnicanale utilizzando l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale? Se ne parla in un evento web gratuito organizzato da The Innovation Group con la partecipazione di Ipsos e Comarch. Pubblicato il 13 novembre 2019 da Redazione

Non si parla mai abbastanza di customer experience. Questa espressione, tanto chiacchierata da analisti e vendor che propongono soluzioni per l’e-commerce e per il retail, rischia di restare una vaga promessa. Diversi studi recenti evidenziano che le aziende sono ormai consapevoli dell’importanza dell’esperienza cliente, eppure di rado le strategie riguardanti quest’area coinvolgono le alte sfere dirigenziali, restando piuttosto confinate nei reparti marketing e comunicazione. Insomma, a parole la customer experience è importante, ma di fatto ancora non è stata pienamente integrata ai diversi processi aziendali.

Molte aziende, inoltre, sono ancora lontane dall’obiettivo di garantire una buona esperienza multicanale, permettendo al cliente di muoversi senza incoerenze fra tutti i “touch point”, cioè fra un canale (di informazione, comunicazione, acquisto) e l’altro, online e offline. “In un contesto in cui la customer experience è sempre più un motore della performance aziendale, è importante capire come devono essere indirizzati gli investimenti per rendere l’esperienza del cliente autentica, rilevante, memorabile e coerente con la brand promise”, spiega Federica Aceto, Customer Experience Leader di Ipsos. “Le nuove tecnologie e l'evoluzione delle tendenze sociali hanno avuto un forte impatto sull’esperienza omnicanale e per questo motivo sono cambiate le sfide e le opportunità per le aziende e le organizzazioni”.

Ma come possiamo sviluppare un percorso coerente attraverso tutti i touch point? Come vanno raccolti e analizzati i dati per riuscire a conoscere davvero il cliente? L’intelligenza artificiale usata nei chatbot e negli analytics può fare la differenza?

Un webinar organizzato da The Innovation Group darà risposta a questi e ad altri quesiti, attraverso le opinioni di Federica Aceto di Ipsos e di Marco Ricci, business solution manager di Comarch, software house specializzata in progettazione, implementazione e integrazione di sistemi IT proprietari. Sarà possibile interagire via chat per porre domande ai due esperti, e a moderare la discussione ci sarà Elena Vaciago, associate research manager di The Innovation Group.

La partecipazione al webinar “Il valore del dato nell’ambito di una CX omnicanale”, in programma il 21 novembre dalle 11.30 alle 12.30, è semplice e gratuita: è sufficienti registrarsi online e collegarsi al webcast.