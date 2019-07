La cybersecurity di Akamai non rallenta, ma accelera le app Il nuovo servizio Enterprise Defender unisce funzioni di web application firewall, prevenzione dei malware e controllo degli accessi a strumenti di accelerazione delle applicazioni. Pubblicato il 17 luglio 2019

Una soluzione di sicurezza “tutto in uno”, che segue un approccio più moderno, e che sostituisce le classiche Vpn (Virtual Private Network) aziendali. Questa è la nuova proposta di Akamati, battezzata Enterprise Defender e capace, a detta del vendor, di garantire un accesso sicuro alle app, di prevenire le infezioni malware, di proteggere le applicazioni senza rallentarle ma, anzi, accelerandole. Nel concreto, si tratta di un servizio fruibile in abbonamento (su base mensile, con costi calcolati in funzione del numero di utenti) e inclusivo di quattro funzionalità principali.

La prima è la prevenzione delle infezioni da attacchi mirati, quali malware classici o ransomware, phishing, esfiltrazioni di dati che sfruttano il Dns e zero-day. Le minacce vengono identificate, bloccate o mitigate con vari metodi. La seconda funzione è quella del controllo degli accessi alle applicazioni aziendali: in questo caso lo strumento principe è un

Secure Internet Gateway che permette di avere a disposizione una connessione sicura a Internet e alle applicazioni, da qualsiasi luogo, e inoltre sono integrate funzioni di protezione del percorso dati, Sso (Single Sign-On), gestione delle identità, visibilità e controllo. Solo le persone e i dispositivi autorizzati possono accedere, e non necessariamente all’intera rete ma, volendo, solo alle applicazioni aziendali necessarie per poter svolgere il loro lavoro.

Il terzo ingrediente è un Web Application Firewall (Waf), efficace contro gli attacchi Web classici, fatti tramite botnet e DDoS, anche i più vasti e sofisticati, assicura Akamai. Il quarto elemento è una funzionalità di delivery delle applicazioni che opera nell’edge, quindi velocizza le prestazioni delle applicazioni in punti della rete “vicini” agli utenti, al cloud, ai workload relativi alle sedi secondarie di un’azienda.

Dunque Enterprise Defender permette di ridurre rischi e complessità, semplificando il lavoro dei responsabili della sicurezza informatica, ma promette anche un miglioramento della user experience delle applicazioni.

"I nostri clienti”, spiega Tim Knudsen, vice president, Product Management della divisione Enterprise Business di Akamai, "devono affrontare una serie crescente di sfide complicate per soddisfare le esigenze delle loro attività aziendali: accesso condizionale alle app, migrazione sul cloud, accesso di terze parti, integrazione M&A e protezione della forza lavoro da minacce avanzate. Le esistenti architetture basate sul perimetro aziendale si stanno rivelando troppo complesse e rischiose per soddisfarne le esigenze”. A detta di Akamai, il nuovo servizio aiuta a transitare verso un sistema di sicurezza Zero Trust, sia nelle applicazioni legacy installate sia in ambienti cloud. È, sintetizza Knudsen, per le aziende “un'unica soluzione progettata per sostituire le Vpn e migliorare il loro sistema di sicurezza, garantendo, al contempo, una user experience ottimale".