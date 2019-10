La cybersicurezza è fatta di regole, ma anche di persone Un webinar di The Innovation Group ci invita a scoprire con alcuni esperti di cybersicurezza le attuali sfide da affrontare in azienda e le migliori tecniche per vincerle. Appuntamento il 6 novembre alle 11.30. Pubblicato il 30 ottobre 2019 da Redazione

Non si parla mai abbastanza di minacce cibernetiche, fra attacchi hacker, malware, vulnerabilità nascoste nelle reti e nelle applicazioni e, non da ultimo, debolezze umane. Sì, perché la cybersicurezza ha anche una componente umana importante, forse sottovalutata. Sono le persone a utiizzare i dipositivi e applicazioni come la posta elettronica, sono loro molto spesso ad aprire la porta alle infezioni software e ai tentativi di furto di dati. Ma come possono le aziende rimediare alle molte vulnerabilità (problemi di software, ma anche di persone) che covano al loro interno? Come possono assicurarsi che non soltanto le policy ma le procedure eseguite giorno dopo giorno non contraddicano le richieste del Gdpr, il nuovo regolamento europeo sulla privacy in vigore da maggio 2018?

L’occasione per scoprirlo è un webinar in programma il 6 novembre alle 11.30 e titolato “Il lato umano della Cybersecurity, Impostare una endpoint security attiva e Gdpr compliant”: The Innovation Group, la società di consulenza e di ricerca che organizza l’evento, darà voce a esperti di cybersicurezza e di protezione dei dati di Exclusive Networks, SentinelOne e Colin & Partners.

In particolare, verranno approfonditi tre temi: le sfide da affrontare in azienda per stare al passo con l’evoluzione delle minacce e con la compliance al Gdpr; le strategie di gestione degli incidenti informatici e dei data breach; la corretta protezione degli endpoint, alla luce delle ultime evoluzioni tecnologiche. I partecipanti potranno intervenire in diretta per fare domande. L’iscrizione al webinar è gratuita: è sufficiente registrarsi online.