La famiglia Surface si rinnova e si aggiungono due congiunti Microsoft ha presentato il Surface Book 3 e il Surface Go 2, le versioni aggiornate del laptop e del 2-in-1, le cuffie Surface Headphones 2 e gli auricolari Surface Earbuds. Pubblicato il 07 maggio 2020 da Redazione

Grandi novità per la famiglia di dispositivi Surface di Microsoft. Infatti l’azienda ha presentato le nuove versioni del suo potente portatile e del 2-in-1 - il Surface Book 3 e il Surface Go 2 - le cuffie sovraurali wireless Surface Headphones 2 e gli auricolari true wireless Surface Earbuds. I nuovi dispositivi possono essere prenotati sul Microsoft Store, presso i principali rivenditori specializzati e i partner per le configurazioni business.

Il Surface Book 3, a detta di Microsoft, offre prestazioni migliorate del 50% rispetto al modello precedente e vanta un’autonomia che arriva fino a oltre 17 ore di attività. È disponibile nelle versioni con display da 13 o 15 pollici, con Ram fino a 32 GB e Cpu Intel di decima generazione. Il modello da 15” arriverà sul mercato con una Gpu Nvidia GeForce per giocare su Pc a 1080p e 60 frame al secondo. Per un uso più professionale è prevista anche una configurazione con Nvidia Quadro Rtx 3000. Il Surface Book 3 sarà disponibile dal 5 giugno a un prezzo che parte da 1.849 euro. Preordinandolo sul Microsoft Store si ha in omaggio la Surface Pen.

Surface Go 2 dispone di un display leggermente più ampio rispetto al precedente - si passa da 10,2 a 10,5 pollici - e offre, secondo Microsoft, una maggiore durata della batteria e prestazioni fino al 64% più veloci con nuove opzioni di configurazione Intel Core M di ottava generazione. Lo storage prevede una Ssd da 128 GB, mentre la Ram è da 6 o 8 GB e in alcune configurazioni è presente la connettività Lte. Sarà disponibile dal 12 maggio a un prezzo che parte da 469 euro. Acquistandolo in pre-ordine sul Microsoft Store si ha un Surface Mobile Mouse in omaggio.

Se il Surface Book 3 e il Surface Go 2 si prenotano online sul Microsoft Store si può usufruire dello sconto del 10% dedicato a studenti e insegnanti.

Le Surface Headphones 2 offrono una qualità audio elevata e 13 livelli di riduzione del rumore ambientale. La nuova versione offre una maggiore autonomia e una migliore qualità sonora, garantendo fino a venti ore di utilizzo. Il design, rispetto al modello precedente, è stato rinnovato: grazie alla rotazione di 180 gradi, è più semplice e confortevole poggiare le cuffie sul collo. Saranno in vendita dal 5 giugno, esclusivamente sul Microsoft Store, a 279,99 euro.

I piccoli Surface Earbuds, aldilà dei controlli touch e della possibilità di riprodurre istantaneamente i brani su Spotify con un triplo tocco su entrambi gli auricolari, si distinguono per l’integrazione con Microsoft 365, che consente di riprodurre vocalmente le ultime mail con Play My Emails tramite l’app Outlook Mobile per iOS o dettare testi su Word, Outlook e PowerPoint. La disponibilità è prevista per il 12 maggio e il prezzo è di 219 euro. Anche questi auricolari, come le cuffie, sono venduti in esclusiva sul Microsoft Store.