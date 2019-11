La fenice raccoglie l’eredità di Fujitsu ma punta sull’AI Nata a settembre, Finix, frutto del rebranding della filiale italiana della multinazionale giapponese ora proprietà del gruppo tedesco Livia, proseguirà sulla strada tracciata per quanto riguarda il go to market, ma diventerà un vero e proprio hub tecnologico. Pubblicato il 11 novembre 2019 da Emilio Mango

Risorge dalle ceneri (il nome è stato scelto anche pensando al famoso uccello mitologico) ma non ricorderà la “vecchia” organizzazione. Finix Technology Solutions, guidata in qualità di Ceo da Pierfilippo Roggero, veterano dell’Ict italiano, ha iniziato ufficialmente le operazioni, dopo l’acquisizione da parte della tedesca Livia Group del 100% delle azioni di Fujitsu Technology Solutions.

“Ci siamo chiesti che cosa sarebbe stata Finix”, ha detto Roggero, “e abbiamo iniziato a stabilire che cosa non sarebbe stata: non un distributore, non un system integrator, non un service provider e nemmeno una società di consulenza. Siamo un hub di eccellenza tecnologica che accompagna le aziende nel processo di trasformazione digitale, basandosi sull’esperienza e sulle piattaforme utilizzate fino a ieri ma soprattutto sulla ricerca in alcuni settori chiave: cybersecurity, Intelligenza Artificiale (forse l’area dove abbiamo le maggiori competenze) e IoT”.

Pierfilippo Roggero

Roggero ha ereditato un’organizzazione che al momento della vendita a Livia Group contava circa 180 persone ed esprimeva un fatturato di 167 milioni di euro. “Oggi i dipendenti di Finix sono 165, e il giro d’affari realizzato con il portfolio Fujitsu pesa per il 90% del totale. A tendere questa percentuale, pur rimanendo determinante, è destinata a scendere, perché la società ha l’obiettivo di cercare sul mercato, in tutti i segmenti tecnologici, le soluzioni best of breed”.

Secondo i piani di Roggero, Finix opererà in esclusiva in Italia per quanto riguarda l’offerta di Fujitsu Technology Solutions e continuerà a fare business attraverso il canale Ict, mutuando l’esperienza di Fujitsu ma ampliandola anche attraverso le partnership necessarie per completare l’offerta nei segmenti strategici.

Manuela Chinzi

“All’efficace e affidabile ecosistema di partner e distributori, con cui siamo cresciuti in questi anni”, ha detto Manuela Chinzi, Sales Director di Finix, “affiancheremo un team di accounting diretto sui clienti, legato alla fornitura di prodotti e servizi di eccellenza, per aiutare le imprese nella digitalizzazione dei processi”.