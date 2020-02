La paura dell’antitrust potrebbe spingere Google a vendere AdSense Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, la società potrebbe valutare l’idea di vendere una parte delle attività pubblicitarie per evitare ulteriori problemi con gli enti regolatori. Intanto il Dipartimento di Giustizia prosegue nelle indagini. Pubblicato il 10 febbraio 2020 da Valentina Bernocco

Il business pubblicitario è la vera gallina dalle uova d’oro di Google, un insieme di attività da cui trae la maggior parte dei ricavi. Il solo search advertising, ovvero le inserzioni sponsorizzate che compaiono tra i risultati della pagina Serp, rappresenta il 73% del giro d’affari. Eppure Google potrebbe decidere di liberarsi di una parte di queste attività, non quelle del search advertising ma le sole operazioni di AdSense, il servizio che inserisce banner pubblicitari sulle pagine dei siti Web partner (nonché sulle proprietà dell’universo di Google, per esempio Gmail, Maps o YouTube) garantendo guadagni in base alle visualizzazioni e ai click. Ma perché mai la società di Mountain View, non certo a corto di liquidi, dovrebbe disinvestire e rimpicciolirsi?

Innanzitutto va detto che si tratta al momento solo di un’ipotesi, ventilata dal Wall Street Journal. La testata ha anche riferito che in alcune riunioni tra dirigenti sarebbe stata proposta l’idea di vendere non la tecnologia di ad server (derivata dall’acquisizione di DoubleClick, del 2008) bensì la sola parte relativa al posizionamento di banner pubblicitari sui siti Web partner, un’attività che riconosce a Google una percentuale del 20% sui guadagni del sito Web ospitante. Se invece i contenuti di advertising compaiono sulle proprietà Web di Google, l’azienda si tiene tutti i profitti.

Qui sta l’inghippo, secondo l’analisi del Wall Street Journal. Gli organismi antitrust potrebbero contestare lo strapotere di Google sulla piattaforma AdSense, dato che l’azienda può decidere se posizionare i contenuti pubblicitari sui siti Web di altri o dirottarli sui propri (derivandone così maggiori profitti). C’è poi un potenziale problema più generale, cioè il fatto che l’azienda sia proprietaria della più grande piattaforma ad server che gestisce il posizionamento delle advertising online sia sul fronte dell’acquisto sia della vendita degli spazi pubblicitari. Un bel conflitto d’interessi.

D’altra parte per via dei meccanismi di AdSense è già stata multata dalla Commissione Europea nel 2019 con una sanzione da 1,49 miliardi di euro. Ora, secondo quanto riferito dalle indiscrezioni, l’indagine antitrust avviata mesi fa dal Dipartimento di Giustizia statunitense si starebbe concentrando proprio su questi aspetti, nonché su un ulteriore problema: per acquistare spazi a pagamento su YouTube, gli inserzionisti sono costretti a usare gli strumenti pubblicitari di Google.

Insomma, ci sono sufficienti elementi per poter almeno ipotizzare una possibile vendita di parti di AdSense, come rinuncia necessaria per evitare future multe per ragioni di antitrust. La stampa statunitense ha anche fatto notare una stranezza nella presentazione dei risultati finanziari del 2019, pubblicati qualche giorno fa: per la prima volta non sono stati mostrate alcune metriche essenziali per valutare la redditività delle attività di advertising, come il Cost-per-Click. Google, forse, potrebbe aver voluto celare alcuni numeri per non fornire ulteriori appigli alle argomentazioni di chi indaga o indagherà su questioni antitrust.