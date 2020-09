La piattaforma mobile Snapdragon serie 4 avrà il 5G Qualcomm Technologies estenderà all’inizio del 2021 il supporto della connettività superveloce e oltre 3,5 miliardi di utenti smartphone in tutto il mondo potranno disporne. Presentata anche la piattaforma Snapdragon 8cx Gen 2 5G, la sua soluzione di calcolo più avanzata ed efficiente per laptop 5G. Pubblicato il 04 settembre 2020 da Redazione

Qualcomm Technologies ha annunciato i suoi piani per accelerare la commercializzazione globale del 5G, già disponibile in più di ottanta reti commerciali e in oltre 35 paesi in Africa, Asia, Europa, Nord America, Oceania/Australia e Sud America. Infatti all’inizio del 2021 amplierà il suo portfolio di piattaforme mobili 5G includendo gli Snapdragon serie 4, che come tutti i processori Snapdragon, sono stati progettati per essere davvero globali. I primi dispositivi (Motorola, Oppo e Xiaomi presumibilmente) dovrebbero essere commercializzati nel primo trimestre del prossimo anno.

Attualmente la piattaforma mobile 5G di Qualcomm Technologies include gli Snapdragon serie 8 (855, 865 e 865 Plus), serie 7 (Snapdragon 768G, 765 e 765G) nonché lo Snapdragon 690.

"Qualcomm continua a guidare la commercializzazione del 5G su larga scala, tanto da prevedere che l'espansione del 5G alla serie 4 delle nostre piattaforme mobili Snapdragon potrà soddisfare le esigenze di circa 3,5 miliardi di utenti smartphone nelle aree interessate", afferma Cristiano Amon, presidente di Qualcomm Incorporated. "La piattaforma mobile 5G Snapdragon serie 4, che porta una gamma di funzionalità di alto e medio livello a un pubblico più ampio, è stata progettata per superare le aspettative del mass market e mantenere così la promessa di rendere il 5G accessibile a tutti gli utenti smartphone".

Qualcomm Technologies ha presentato anche la piattaforma Snapdragon 8cx Gen 2 5G, la sua soluzione di calcolo più avanzata ed efficiente per laptop 5G degli Oem, tra i quali Acer, dedicati ad aziende e mercato consumer. Dovrebbe garantire performance migliorate e batteria di lunga durata, sicurezza di livello enterprise e soluzioni di IA più potenti, oltre che avanzate tecnologie per la videocamera e l’audio.

"Lavorare da remoto è la nuova realtà e sempre più aziende hanno la necessità di connettere in modo rapido e sicuro i propri dipendenti, il che si traduce in una crescente necessità di PC always on, always connected, sottili, leggeri e veramente mobili, dotati di un'efficace e veloce connettività cellulare 5G e Wi-Fi 6, e abbinati a una batteria di lunga durata per aumentare la produttività", afferma Miguel Nunes, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies. "Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Acer per continuare a portare sui PC il meglio degli smartphone. Insieme, forniremo a consumatori e aziende dispositivi ed esperienze all'avanguardia, consentendo loro di connettersi, creare e collaborare in qualsiasi momento e praticamente ovunque si trovino".