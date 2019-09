La promessa di Qualcomm: dal 2020 il 5G diventerà “popolare” Dall’anno prossimo la società porterà la tecnologia 5G nei propri chip Snapdragon destinati agli smartphone di fascia media. Qualcomm ha anche presentato una soluzione mmWave per il Fixed Wireless Access, a disposizione di Oem e carrier telefonici. Pubblicato il 09 settembre 2019 da Redazione

Per Qualcomm il 5G non dev’essere una tecnologia elitaria: già dall’anno prossimo raggiungerà gli smartphone di fascia media, smettendo di essere un lusso riservato a chi possa spendere per un Samsung Galaxy S10, un iPhone o un altro modello top di gamma. Naturale che un produttore di semiconduttori come Qualcomm sia interessato ad allargare il mercato, e dunque l’azienda dall’Ifa di Berlino ha annunciato che dal 2020 la propria gamma di Snapdragon con tecnologia 5G integrata si amplierà, includendo componenti destinati ai telefoni midrange.

La tecnologia 5G fa attualmente parte degli Snapdragon della serie 8, destinati ai telefoni di fascia alta, mentre l’anno prossimo sarà estesa anche a quelli della serie 7 e 6, reperibili negli smartphone di Lenovo, Motorola, Xiaomi, Oppo e Vivo. Aspettiamoci, dunque, di poter acquistare un dispositivo 5G spendendo una cifra intorno ai 300 euro.

In questi giorni Qualcomm ha anche presentato un nuovo prodotto: la sua prima soluzione mmWave (e la prima del mercato) a portata estesa e completamente integrata per raggiungere il Fixed Wireless Access 5G. Si tratta del modulo antenna mmWave QTM527, che abbinato al sistema modem-RF SnapdragonTM X55 5G può consentire agli Oem e ai carrier telefonici di portare nelle case e nelle aziende connettività a banda larga multi-gigabit 5G a portata estesa. In sostanza, gli operatori telefonici potranno offrire servizi Internet fissi a banda larga attraverso la propria infrastruttura di rete 5G.

Il modulo antenna mmWave QTM527 ha la dimensione di un centesimo di dollaro

“Gli Oem saranno in grado di sviluppare rapidamente dispositivi portatili per i clienti su larga scala, che gli operatori potranno utilizzare per fornire connettività e prestazioni internet simili alla fibra a abitazioni e aziende”, ha sottolineato il presidente di Qualcomm, Cristiano Amon. “Questa innovazione rappresenta un ulteriore esempio del potenziale del 5G nel trasformare settori diversi oltre a quello degli smartphone, proprio come sta accadendo nei trasporti, con la realtà aumentata e virtuale, nella produzione industriale e altro ancora”.